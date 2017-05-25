Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли

|25 мая 2017
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На выезде из Славянска стационарные блок-посты заменили на мобильные «стоп-контроли». Как сообщает пресс-служба горотдела полиции, такое решение было принято, «чтобы эффективно и сбалансировано перераспределять силы и средства правоохранителей при определенных изменениях в оперативной обстановке».
Нововведение позволяет оперативно перекрывать все дороги, которые ведут в Харьковскую область.
За более, чем три года войны не только местные жители, но и гости, приезжающие в регион, отлично изучили расположение блокпостов. Известны всем и поселки, по которым можно легко объехать стационарные контрольные пункты. Кто-то делает это, чтобы не тратить время в очереди на блокпосту. Но кто-то таким образом провозит в прифронтовую зону или из нее запрещенные предметы. Чтобы пресечь любые попытки дестабилизировать обстановку не только на Донбассе, но и в мирных областях, и было принято решение о создании передвижных блокпостов. По мнению правоохранителей, они станут неожиданностью для тех, кто пытался избежать проверки.
Задачи мобильных групп остались прежними: выявление фактов незаконной перевозки оружия, боеприпасов, наркотических веществ, задержание лиц причастных к бандформированиям, выявление граждан, находящихся в розыске за совершение преступлений. Группы обеспечены планшетами с соответствующим программным обеспечением и имеют прямую связь с ситуационным центром ГУНП области.
Мобильные стоп-контроли работают уже неделю за это время правоохранители. входящие в их состав, проверили более 300 легковых и свыше 100 грузовых автомобилей. По базам данных МВД проверили более 500 граждан. Результатом этих проверок стало задержание участника бандформирования «ДНР» и восьмерых граждан, которые поддерживают связь с НВФ. Кроме того. полицейские выявили двух человек, которых находятся в розыске за содержание наркопритонов. Также ими была изъята граната у пассажира междугороднего автобуса.
Полиция просит граждан с пониманием относиться ко всем профилактическим мерам и спокойно реагировать на возможные задержки в дороге. Ведь все это помогает предотвратить трагические события и спасти жизни десяткам мирных жителей страны.
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• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
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• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
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• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
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• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
• Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек
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• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
• Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата
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• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
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Комментарии к статье «Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли»
На выезде из Славянска стационарные блок-посты заменили на мобильные «стоп-контроли». Как сообщает пресс-служба горотдела полиции, такое решение было принято, «чтобы эффективно и сбалансировано перераспределять силы и средства правоохранителей при определенных изменениях в оперативной обстановке».