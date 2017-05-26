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Фотофакт

Вневоенная скульптура

Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен

Павел Коротенко
26 мая 2017 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Если планы городского руководства не поменяются, то следующим местом расположения «Теплицы» и созданного на ее базе молодежного центра станет дом №4 на улице Торской. Фото - Павел Коротенко.

В рамках проекта по созданию молодежных центров, приуроченного к празднованию 85-летия Донецкой области, Славянск получил из областного бюджета 300 тыс. грн.

Как рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный, эти средства, скорее всего, будут потрачены на приобретение мебели и оборудования для предполагаемого молодежного центра. Создавать его будут, как ранее и планировалось, на базе платформы инициатив «Теплица», у волонтеров которой уже имеется основательный опыт работы в этом направлении. 

В связи с этим изменились и планы городского руководства относительно места дислокации молодежного центра. Напомним, что в середине марта исполком предоставил «Теплице» здание по адресу ул. Шевченко, 4а, где активисты уже выполнили определенный объем строительных работ. Преимущественно они сбили старую штукатурку, чтобы облегчить доступ к несущим конструкциям для экспертов, которые должны были выполнить техническую оценку здания для его дальнейшей реконструкции. Теперь этот проект сворачивается. После того, как выяснилось, что ремонт помещения на Шевченко требуется слишком масштабный, решили все переиграть и отдать под молодежный центр одно крыло здания на ул. Торской (Коммунаров), 4.

По словам Юрия Подлесного, предназначенные для молодежи помещения уже отремонтированы, и на сегодняшний день вопрос о принятии их в эксплуатацию тормозиться лишь процедурными нюансами (подписанием акта выполненных работ и другой документации). Точного срока открытия на Торской городского молодежного центра заммэра не называет. Однако говорит о том, что руководство города заинтересовано, чтобы это произошло как можно быстрее.

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Комментарии к статье «Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен»

В рамках проекта по созданию молодежных центров, приуроченного к празднованию 85-летия Донецкой области, Славянск получил из областного бюджета 300 тыс. грн.

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