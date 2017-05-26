Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов

|26 мая 2017
|Просмотров: 88
|
Электронные торги, объявленные управлением жилищно-коммунального хозяйства в системе электронных закупок «Prozorro» по определению подрядчика для реконструкции тротуаров на улице Свободы и покупке фрезеровального устройства для КП «Водопонижение», не состоялись.
Как рассказала заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба, торги на проведение реконструкции тротуаров на участке улицы Свободы от перекрестка с Почтовой (Розы Люксембург) до Торговой (Фрунзе) и Светлодарской (Чубаря) были объявлены еще в марте. (Пешеходные дорожки там планируется вымостить плиткой — как на отрезке до центральной площади.) Торги были объявлены отдельно по левой и правой сторонам улицы. Аукцион, в котором участвовали три предприятия, состоялся 6 апреля. Однако спустя неделю, 13 апреля, тендерный комитет принял решение отменить результаты по той причине, что документация, предоставленная на торги, оказалась не соответствующей требованиям, предъявленным УЖКХ.
К слову, на процесс торгов обратила внимание и областная прокуратура. Пресс-службой ведомства 18 мая было опубликовано сообщение о том, что в ходе аукциона был определен победитель, который выиграл оба предложения на общую сумму 2,2 млн. гривен. «При изучении указанных процедур прокуратурой выявлены нарушения Закона Украины «О публичных закупках», в том числе - несоответствие победителя квалификационным критериям, среди которых - отсутствие материально-технической базы, необходимой для выполнения работ», сказано в сообщении. В связи с этим прокуратура обратилась с письмом в УЖКХ, в котором указала на выявленные нарушения и потребовала отменить результаты торгов. Однако письмо пришло в управление 24 апреля - спустя 11 дней после того, как итоги аукциона и без того уже были аннулированы.
Согласно процедуре, на капремонт тротуара объявлен повторный тендер. Его начало было оглашено 15 мая.
Не состоялись торги и на покупку фрезы для обработки выбоин в дорожном покрытии, которую горсовет намерен приобрести для КП «Водопонижения» с целью создания дорожно-ремонтного участка. На это, напомним, было выделено 300 тысяч гривен.
С предложением на аукцион вышел единственный продавец. Но, согласно регламенту, в таком случае торги считаются несостоявшимися. Об этом рассказал заместитель мэра Дмитрий Диденко на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ 18 мая.
Торги объявлены повторно. Если они опять не состоятся, оборудование будет приобретено по прямому договору.
Между тем, отмечает заммэра, для проведения полноценных ремонтных работ «Водопонижению» в перспективе потребуется еще и новый асфальтоукладчик. Ведь имеющийся в распоряжении предприятия каток устарел физически и морально. «Пока попытаемся работать новой фрезой и старым катком. Но в будущем, конечно, будем просить у вас деньги на покупку нормального катка», - предупредил Дмитрий Диденко депутатов.
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
— 26 мая 2017 —
На улице Бульварной сносят старые тополя, которые растут вдоль дороги. Несколько лет назад деревья спилили на четной стороне улицы, сейчас убирают на нечетной.
— 26 мая 2017 —
Жители города наверняка обратили внимание на раскопки, которые начались недавно в нескольких местах улицы Банковской (Юных Коммунаров) - начиная от сквера, где стоит памятник-самолет, и заканчивая перекрестком с улицей Васильевской (Окт. Революции).
— 26 мая 2017 —
Похоже, в Славянске нашли способ установки новых светодиодных светофоров, которые четвертый год пылятся на складе КП «Водопонижение».
— 26 мая 2017 —
В рамках проекта по созданию молодежных центров, приуроченного к празднованию 85-летия Донецкой области, Славянск получил из областного бюджета 300 тыс. грн.
Приветствую, гость! Вход
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов »
Электронные торги, объявленные управлением жилищно-коммунального хозяйства в системе электронных закупок «Prozorro» по определению подрядчика для реконструкции тротуаров на улице Свободы и покупке фрезеровального устройства для КП «Водопонижение», не состоялись.