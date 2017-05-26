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Фотофакт

Вневоенная скульптура

Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов

Антон Скворцов
26 мая 2017 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Тендер на реконструкцию тротуаров объявлен заново. Фото - Антон Скворцов.

Электронные торги, объявленные управлением жилищно-коммунального хозяйства в системе электронных закупок «Prozorro» по определению подрядчика для реконструкции тротуаров на улице Свободы и покупке фрезеровального устройства для КП «Водопонижение», не состоялись.

ТРОТУАРЫ: ДОКУМЕНТЫ НЕ ОТВЕЧАЛИ ТРЕБОВАНИЯМ 

Как рассказала заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба, торги на проведение реконструкции тротуаров на участке улицы Свободы от перекрестка с Почтовой (Розы Люксембург) до Торговой (Фрунзе) и Светлодарской (Чубаря) были объявлены еще в марте. (Пешеходные дорожки там планируется вымостить плиткой — как на отрезке до центральной площади.) Торги были объявлены отдельно по левой и правой сторонам улицы. Аукцион, в котором участвовали три предприятия, состоялся 6 апреля. Однако спустя неделю, 13 апреля, тендерный комитет принял решение отменить результаты по той причине, что документация, предоставленная на торги, оказалась не соответствующей требованиям, предъявленным УЖКХ. 

К слову, на процесс торгов обратила внимание и областная прокуратура. Пресс-службой ведомства 18 мая было опубликовано сообщение о том, что в ходе аукциона был определен победитель, который выиграл оба предложения на общую сумму 2,2 млн. гривен. «При изучении указанных процедур прокуратурой выявлены нарушения Закона Украины «О публичных закупках», в том числе - несоответствие победителя квалификационным критериям, среди которых - отсутствие материально-технической базы, необходимой для выполнения работ», сказано в сообщении. В связи с этим прокуратура обратилась с письмом в УЖКХ, в котором указала на выявленные нарушения и потребовала отменить результаты торгов. Однако письмо пришло в управление 24 апреля - спустя 11 дней после того, как итоги аукциона и без того уже были аннулированы. 

Согласно процедуре, на капремонт тротуара объявлен повторный тендер. Его начало было оглашено 15 мая. 

ФРЕЗА: ВСЕГО ОДИН УЧАСТНИК

Не состоялись торги и на покупку фрезы для обработки выбоин в дорожном покрытии, которую горсовет намерен приобрести для КП «Водопонижения» с целью создания дорожно-ремонтного участка. На это, напомним, было выделено 300 тысяч гривен. 

С предложением на аукцион вышел единственный продавец. Но, согласно регламенту, в таком случае торги считаются несостоявшимися. Об этом рассказал заместитель мэра Дмитрий Диденко на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ 18 мая. 

Торги объявлены повторно. Если они опять не состоятся, оборудование будет приобретено по прямому договору.

Между тем, отмечает заммэра, для проведения полноценных ремонтных работ «Водопонижению» в перспективе потребуется еще и новый асфальтоукладчик. Ведь имеющийся в распоряжении предприятия каток устарел физически и морально. «Пока попытаемся работать новой фрезой и старым катком. Но в будущем, конечно, будем просить у вас деньги на покупку нормального катка», - предупредил Дмитрий Диденко депутатов.

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Комментарии к статье «Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов »

Электронные торги, объявленные управлением жилищно-коммунального хозяйства в системе электронных закупок «Prozorro» по определению подрядчика для реконструкции тротуаров на улице Свободы и покупке фрезеровального устройства для КП «Водопонижение», не состоялись.

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