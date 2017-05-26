В центре Славянска восстанавливают водовод

|26 мая 2017
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Жители города наверняка обратили внимание на раскопки, которые начались недавно в нескольких местах улицы Банковской (Юных Коммунаров) - начиная от сквера, где стоит памятник-самолет, и заканчивая перекрестком с улицей Васильевской (Окт. Революции).
Выяснилось, что земляные работы связаны с реконструкцией водовода №9, который обеспечивает водой центральную часть города. Ведется восстановление участка, который бездействует на протяжении многих лет.
Как объяснил генеральный директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко, вода в центр города подается по двум водоводам - №6 и №9. Первый подключен к накопительным резервуарам, которые находятся в районе мкр-на Северный, второй – к резервуарам на Черевковке. Около самолета они соединяются перемычкой. Из-за того, что девятый водовод на участке от самолета до перекрестка с Васильевской не работает, вся нагрузка ложится на шестой.
По словам Андрея Кийко, замена нерабочей части позволит решить две задачи. Во-первых, «разгрузить» водовод №6, уменьшив вероятность аварий ввиду ветхости коммуникации. А во-вторых, обеспечить дополнительную линию на случай возможных порывов, диверсифицировав, таким образом, подачу воды центральному району.
Работы ведет предприятие «Специнжинирингпостач», которое прокладывает новую пластиковую трубу внутри старой коммуникации бестраншейным методом. Старая труба имела диаметр 426 миллиметра, новая — 225. По словам Андрея Кийко, ее будет вполне достаточно, поскольку, по сравнению с прежними годами, потребление воды снизилось. Этот момент был учтен проектировщиками, которые рассчитывали требуемый диаметр, исходя из предполагаемой нагрузки на трубу.
Замена водовода №9 стала одним из 21 проекта, которые реализуются в водопроводно-канализационном хозяйстве города Донецкой облгосадминистрацией за счет перераспределения средств с неподконтрольных территорий.
Андрей Кийко добавил, что из пяти подрядчиков, между которыми распределены объекты, работают пока только два: «Специнжинирингпостач» и «Перспектива». У «Перспективы» самый большой объем работ – в целом, на 27 млн. гривен. В частности, в их задачу входит строительство дополнительных резервуаров на фильтровальной станции с целью круглосуточного водоснабжения микрорайонов Артема и Лесного. С двумя подрядчиками отношения не сложились, их объекты выставлены на повторные торги. С одним ситуация до конца еще не ясна.
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25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
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• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
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Комментарии к статье «В центре Славянска восстанавливают водовод»
Жители города наверняка обратили внимание на раскопки, которые начались недавно в нескольких местах улицы Банковской (Юных Коммунаров) - начиная от сквера, где стоит памятник-самолет, и заканчивая перекрестком с улицей Васильевской (Окт. Революции).