На Бульварной спилят все тополя

На улице Бульварной сносят старые тополя, которые растут вдоль дороги. Несколько лет назад деревья спилили на четной стороне улицы, сейчас убирают на нечетной.

Работы ведет КП «Наружное освещение». Как рассказал представитель предприятия, тополя уберут все до единого. Согласно акту, здесь их насчитывается 42 дерева.

Во избежание ЧП троллейбусную линию, которая идет вдоль улицы, обесточили.

Разделанные стволы идут на дрова. Их бесплатно развозят малоимущим семьям, которые живут в домах с печным отоплением. Оставшиеся пни измельчат с помощью корнерезки, а осенью на освободившейся зеленой зоне высадят декоративные яблони, как и на противоположной стороне дороги.