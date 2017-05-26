|26 мая 2017
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На улице Бульварной сносят старые тополя, которые растут вдоль дороги. Несколько лет назад деревья спилили на четной стороне улицы, сейчас убирают на нечетной.
Работы ведет КП «Наружное освещение». Как рассказал представитель предприятия, тополя уберут все до единого. Согласно акту, здесь их насчитывается 42 дерева.
Во избежание ЧП троллейбусную линию, которая идет вдоль улицы, обесточили.
Разделанные стволы идут на дрова. Их бесплатно развозят малоимущим семьям, которые живут в домах с печным отоплением. Оставшиеся пни измельчат с помощью корнерезки, а осенью на освободившейся зеленой зоне высадят декоративные яблони, как и на противоположной стороне дороги.
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• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
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• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
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• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
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Комментарии к статье «На Бульварной спилят все тополя»
На улице Бульварной сносят старые тополя, которые растут вдоль дороги. Несколько лет назад деревья спилили на четной стороне улицы, сейчас убирают на нечетной.