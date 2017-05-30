«Вилла «Мария» может стать центром истории керамики

В Славянске 25 мая состоялось очередное заседание рабочей группы по определению концепции развития и принадлежности «Виллы «Мария». Назвать его конструктивным в полной мере этого слова было нельзя, поскольку на мероприятие явилась лишь одна сторона.

Представители православного центра славянской культуры, который сейчас располагается в здании, на заседании отсутствовали. Из присутствующих были сотрудники краеведческого музея, активисты и работники исполкома. Для остроты диалога хватило и такого состава.

Напомним, что на предыдущем заседании стороны сошлись на том, что каждая из них представит свою концепцию развития «Виллы «Мария». На данный момент, как известно, памятник архитектуры местного значения находится в безоплатной аренде у православной церкви МП. Общественность Славянска выступает за то, чтобы вернуть здание в коммунальную собственность города и приспособить его для расширения музейной территории.

В этот раз своей общей концепцией развития поделились представители музея и председатель рабочей группы Андрей Мищенко (на фото), который возглавляет местный Союз керамистов. Если здание и территорию отдадут городу, они предлагают организовать здесь «Центр истории керамики и поддержки народных художественных промыслов». Работать он будет под эгидой краеведческого музея.

Согласно концепции, «Вилла «Мария» передается отделу культуры. В залах основного здания разместятся экспозиции по керамическим темам: «Древняя керамика», «Керамика времен казачества», «Керамика конца XIX - начала ХХ веков» - сюда войдут Кузнецовский фарфор, изделия фабрики Дзевульского и Лянге, завода братьев Эссен, «Промышленная керамика» - она отобразит советскую эпоху, «Художественная и декоративная современная керамика». Отдельная экспозицию должна быть посвящена работам нашей знаменитой землячки Натальи Максимченко. Сейчас в музейных фондах хранится более 400 ее работ, но выставлять их музей не может из-за отсутствия места.

Кроме этого, на территории планируется создать выставочный зал, оборудовать конференц-зал. В хозяйственных пристройках, согласно концепции, должны разместиться производственно-демонстрационные мастерские: гончарная, кузнечно-литейная, вышивки и другие. По задумке, сюда будут приходить группы экскурсантов и здесь же пройдут мастер-классы.

Прилегающая территория подвергнется ландшафтному дизайну. Здесь запланированы рекреационная зона, парковые сюжетные керамические композиции на тему истории города и «детские сюжеты». Также в планах значатся реконструкция фрагмента раскопа Торской крепости и солеварни. Запланирован и гостевой домик, который, по сути, будет работать как гостиница при проведении симпозиумов, фестивалей и конференций.

Именно гостевой домик и вызвал первые разногласия. Как выяснилось, городские власти видят «Виллу» исключительно продолжением музея. А гостиница предполагает включение в проект бизнес-структур. Не обойтись без бизнеса и при организации демонстрационных мастерских. В то же время Андрей Мищенко, как предприниматель, уверен, что керамисты на территории, которая находится в собственности горсовета, работать не захотят «из-за неравных условий игры».

В целом, все присутствующие сошлись на том, что концепция нуждается в доработке. Но главное, что представители профильных структур горсовета не сомневаются - здание нужно забирать в коммунальную собственность.