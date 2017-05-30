Пылесосить улицы будут ранним утром

Проводивший совещание заммэра Дмитрий Диденко поручил руководству КП «Водопонижение» разработать график уборки улиц с помощью автомобиля-пылесоса. По его словам, уборку следует делать рано утром, пока вдоль обочин нет машин.

«Сейчас стоят автомобили, он толком не может убрать улицу. Установите ему график, чтобы он мог работать в раннее время и произвести уборку не просто так — проехал как-нибудь, и все», - обратился он к директору предприятия Сулейману Фарзалыеву.