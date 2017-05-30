|30 мая 2017
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Кроме абонентного стола на первом этаже, в горводоканале установлена еще одна веб-камера. С ее помощью ежедневно, с 4:00 до 23:00, ведется онлайн-трансляция из диспетчерской.
По словам гендиректора предприятия Андрея Кийко, это было сделано для избежания недоразумений с абонентами. К примеру, если кто-то не может дозвониться диспетчеру и думает, что его нет на рабочем месте, достаточно зайти на соответствующий раздел сайта Славянского горсовета slavrada.gov.ua и выяснить, так ли это в действительности.
В ближайшем будущем на предприятии введут еще одно новшество — все разговоры диспетчера с абонентами будут записываться. Это также необходимо на случай разрешения спорных и конфликтных ситуаций.
Кроме того, с 1 июня на официальном сайте предприятия slavvoda.dn.ua в тестовом режиме начнет работать услуга «Личный кабинет». Насколько удачным станет новшество и как им пользоваться — расскажем в одной из ближайших публикаций.
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Приветствую, гость! Вход
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
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Кроме абонентного стола на первом этаже, в горводоканале установлена еще одна веб-камера. С ее помощью ежедневно, с 4:00 до 23:00, ведется онлайн-трансляция из диспетчерской.