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Фотофакт

Вневоенная скульптура

В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера

Антон Скворцов
30 мая 2017 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Теперь, кроме абонентного отдела, трансляция ведется еще и из диспетчерской водоканала.

Кроме абонентного стола на первом этаже, в горводоканале установлена еще одна веб-камера. С ее помощью ежедневно, с 4:00 до 23:00, ведется онлайн-трансляция из диспетчерской.

По словам гендиректора предприятия Андрея Кийко, это было сделано для избежания недоразумений с абонентами. К примеру, если кто-то не может дозвониться диспетчеру и думает, что его нет на рабочем месте, достаточно зайти на соответствующий раздел сайта Славянского горсовета slavrada.gov.ua и  выяснить, так ли это в действительности.

В ближайшем будущем на предприятии введут еще одно новшество — все разговоры диспетчера с абонентами будут записываться. Это также необходимо на случай разрешения спорных и конфликтных ситуаций. 

Кроме того, с 1 июня на официальном сайте предприятия slavvoda.dn.ua в тестовом режиме начнет работать услуга «Личный кабинет». Насколько удачным станет новшество и как им пользоваться — расскажем в одной из ближайших публикаций.

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Комментарии к статье «В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера»

Кроме абонентного стола на первом этаже, в горводоканале установлена еще одна веб-камера. С ее помощью ежедневно, с 4:00 до 23:00, ведется онлайн-трансляция из диспетчерской.

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