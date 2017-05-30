В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера

Кроме абонентного стола на первом этаже, в горводоканале установлена еще одна веб-камера. С ее помощью ежедневно, с 4:00 до 23:00, ведется онлайн-трансляция из диспетчерской.

По словам гендиректора предприятия Андрея Кийко, это было сделано для избежания недоразумений с абонентами. К примеру, если кто-то не может дозвониться диспетчеру и думает, что его нет на рабочем месте, достаточно зайти на соответствующий раздел сайта Славянского горсовета slavrada.gov.ua и выяснить, так ли это в действительности.

В ближайшем будущем на предприятии введут еще одно новшество — все разговоры диспетчера с абонентами будут записываться. Это также необходимо на случай разрешения спорных и конфликтных ситуаций.

Кроме того, с 1 июня на официальном сайте предприятия slavvoda.dn.ua в тестовом режиме начнет работать услуга «Личный кабинет». Насколько удачным станет новшество и как им пользоваться — расскажем в одной из ближайших публикаций.