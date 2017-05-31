Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора

|31 мая 2017
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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал вознаграждение первому городу области, который полностью выполнит задачи по украинизации. Такая информация появилась на его странице в соцсети «Фейсбук» еще 22 мая.
«Кто бы там что ни говорил и как бы ни трактовал, а мы и дальше будем проводить стратегию на расширение и поддержку украинизации Донбасса», - написал Жебривский.
Глава области объяснил, что город, который первым полностью переведет на украинский язык все информационные и рекламные вывески, в том числе и таблички с названиями улиц, получит 30 млн. грн. на развитие инфраструктуры.
По мнению главы ДонОВГА, лучше в данном случае «работать не запретами, а стимулированием».
В то же время краматорский журналист Андрей Романенко, направивший информационный запрос в областную госадминистрацию по поводу проведения конкурса «по украинизации», источников его финансирования и критериев отбора победителей, получил ответ, из которого можно понять, что на данный момент никакого подобного конкурса в Донецкой области не существует. Более того, 30 млн. грн. для поощрения победителей из областного бюджета не выделялись. Другими словами, на 30 мая вышеуказанная инициатива Павла Жебривского документального подтверждения не имеет.
Согласно полученному документу, подписанному и.о. руководителя департамента Людмилой Быченко, в связи с законом о декоммунизации «председателям городских, поселковых и сельских советов рекомендовано привести в соответствие адресные таблички». Как следует из ответа, «по результатам проведенной работы будет рассмотрен вопрос о награждении населенных пунктов, которые провели указанные работы в наиболее короткие сроки».
Таким образом, вопрос премирования пока остается открытым. Но стоит добавить, что, в любом случае, Славянска награждение не коснется. Как объяснил заместитель мэра Юрий Подлесный, город в этом состязании участвовать не будет. По его словам, речь идет о колоссальном объеме работ, который единовременно выполнить нереально.
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Комментарии к статье «Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора»
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал вознаграждение первому городу области, который полностью выполнит задачи по украинизации. Такая информация появилась на его странице в соцсети «Фейсбук» еще 22 мая.