Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер

|31 мая 2017
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На состоявшейся 31 мая сессии Славянского горсовета депутаты утвердили изменения в городскую программу "Безопасный город", действие которой рассчитано на 2016-2018 гг.
Принятая в прошлом году программа предусматривала приобретение и установку камер наружного видеонаблюдения. 50 единиц по 5 тыс. грн. - для мест массового пребывания людей, участков автодорог с пешеходными переходами, дошкольных и общеобразовательных объектов гороо, и 15 вебкамер по 12 тыс. грн. - на въезды и выезды за пределы городской черты. Изменения в этот перечень катализировало два обстоятельства - открытие в Мариуполе современного информационно-аналитического центра Нацполиции и письмо из областного главка с рекомендациями учесть технические возможности центра при закупке для города видеокамер.
В Славянске рекомендация материализовалась в решение сократить количество дешевых устройств за счет приобретения дорогостоящих "умных" камер, обладающих более высокой функциональностью. Такие камеры умеют распознавать лица, госномера машин, фиксировать плотность потока людей, выявлять факты неадекватного поведения, проникновения на режимные объекты и пр. Работает камера автономно, передавая информацию мариупольскому центру в режиме онлайн. Стоимость одной единицы, вместе с работами по монтажу и подключению, - 70 тыс. грн. Всего таких устройств решено купить 12 штук. 4 установят в общественных местах (планировалось 15 обычных): 2 на Соборной площади, 1 на Привокзальной, 1 возле здания рагса и 8 на въездах-выездах из города. Пешеходные переходы из перечня объектов видеонаблюдения пока исключены, а для объектов образования вместо 35-ти купят 18 камер.
При обсуждении темы на заседании профильной депутатской комиссии, начальник Славянского горотдела полиции Сергей Алешин (на фото) заверил, что в данном случае качественный критерий важнее количественного, и что использование современной техники позволит полицейским эффективнее обеспечивать безопасность горожан. Он напомнил, что доукомплектовать проект "Безопасный город" можно не только в рамках 3-летней программы, а и по ее завершению. Все приобретенные камеры будут подключены к единой информационно-аналитической системе.
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30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
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На состоявшейся 31 мая сессии Славянского горсовета депутаты утвердили изменения в городскую программу "Безопасный город", действие которой рассчитано на 2016-2018 гг.