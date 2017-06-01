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Фотофакт

Площадка для детства

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

Павел Коротенко
1 июня 2017 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По технологическим требованиям забетонированные закладные детали должны «выстояться» 2-3 недели, после чего можно будет приступать к монтажу оборудования.

На текущей неделе подрядная организация приступила к подготовительным работам по установке тренажерных площадок, полученных городом в рамках областного проекта, приуроченного к 85-летию Донецкой области.

Как рассказал начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, всего в Славянск поступили 12 тренажерных комплексов. Один комплект городское руководство решило передать воинской части 3035, остальные 11 будут смонтированы в разных микрорайонах, включая территории образовательных объектов и мест массового отдыха горожан. 

Сейчас продолжается установка закладных деталей, к которым будут крепиться тренажеры. Эта работа уже выполнена в ООШ №6 и №8, на ул. Подгорной, 56, а также в сквере «Мечта» и сквере микрорайона Химик. Следующими по списку идут такие адреса: ул. Торговая (Фрунзе), 44, ул. Олимпийская, 4, пер. Парковый, 6, ул. Почтовая (Розы Люксембург), 12, ул. Торская (Коммунаров), 55, ул. Батюка, 17, ул. Гагарина, 3 и ул. Добровольского, 1. Окончательные сроки монтажа площадок пока не указываются, они обусловлены технологическими и процедурными нюансами. 

Финансируется проект из двух источников – областного и городского бюджетов. При этом затраты города заключаются в разработке проектно-сметной документации (50 тыс. грн.) и монтаже полученного из области оборудования. Согласно договоренности с подрядчиком, весь комплекс работ по установке одной площадки (подготовительные работы и монтаж 9-ти антивандальных тренажеров) оценивается в 24,3 тыс. грн. По словам Александра Мищенко, эта сумма могла быть в 2-3 раза больше, если бы город согласился делать для площадок покрытие из тротуарной плитки, как это указывалось в типовом проекте. Однако на этом компоненте решили сэкономить и ограничились вариантом засыпки площадок песком. 

Отметим, что аналогичный проект реализуется и в Славянском районе, которому передали 6 тренажерных комплексов. Там тема пока застопорилась из-за вопроса паспортизации спортивного объекта. В Славянске эту процедуру планируют перепоручить организациям, на баланс которых будут приняты площадки.

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Комментарии к статье «В Славянске начат монтаж тренажерных площадок»

На текущей неделе подрядная организация приступила к подготовительным работам по установке тренажерных площадок, полученных городом в рамках областного проекта, приуроченного к 85-летию Донецкой области.

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