В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

|1 июня 2017
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На текущей неделе подрядная организация приступила к подготовительным работам по установке тренажерных площадок, полученных городом в рамках областного проекта, приуроченного к 85-летию Донецкой области.
Как рассказал начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, всего в Славянск поступили 12 тренажерных комплексов. Один комплект городское руководство решило передать воинской части 3035, остальные 11 будут смонтированы в разных микрорайонах, включая территории образовательных объектов и мест массового отдыха горожан.
Сейчас продолжается установка закладных деталей, к которым будут крепиться тренажеры. Эта работа уже выполнена в ООШ №6 и №8, на ул. Подгорной, 56, а также в сквере «Мечта» и сквере микрорайона Химик. Следующими по списку идут такие адреса: ул. Торговая (Фрунзе), 44, ул. Олимпийская, 4, пер. Парковый, 6, ул. Почтовая (Розы Люксембург), 12, ул. Торская (Коммунаров), 55, ул. Батюка, 17, ул. Гагарина, 3 и ул. Добровольского, 1. Окончательные сроки монтажа площадок пока не указываются, они обусловлены технологическими и процедурными нюансами.
Финансируется проект из двух источников – областного и городского бюджетов. При этом затраты города заключаются в разработке проектно-сметной документации (50 тыс. грн.) и монтаже полученного из области оборудования. Согласно договоренности с подрядчиком, весь комплекс работ по установке одной площадки (подготовительные работы и монтаж 9-ти антивандальных тренажеров) оценивается в 24,3 тыс. грн. По словам Александра Мищенко, эта сумма могла быть в 2-3 раза больше, если бы город согласился делать для площадок покрытие из тротуарной плитки, как это указывалось в типовом проекте. Однако на этом компоненте решили сэкономить и ограничились вариантом засыпки площадок песком.
Отметим, что аналогичный проект реализуется и в Славянском районе, которому передали 6 тренажерных комплексов. Там тема пока застопорилась из-за вопроса паспортизации спортивного объекта. В Славянске эту процедуру планируют перепоручить организациям, на баланс которых будут приняты площадки.
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• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
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• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
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• Скандально известная руководитель микрорайона Химик подала в отставку
• Вместо 47 обычных, Славянск закупит 12 «умных» видеокамер
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• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
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30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
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На текущей неделе подрядная организация приступила к подготовительным работам по установке тренажерных площадок, полученных городом в рамках областного проекта, приуроченного к 85-летию Донецкой области.