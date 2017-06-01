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Фотофакт

Площадка для детства

ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг

Антон Скворцов
1 июня 2017 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В отремонтированной части здания сотрудники ПРО ООН намерены наладить работу с людьми, пострадавшими от гендерного насилия. Фото - Антон Скворцов.

В рамках проекта Программы развития ООН в славянском территориальном центре социального обслуживания населения на улице Вольной, 7-А намечен ремонт пустующих помещений на первом этаже.

Об этом сообщил заместитель мэра Юрий Подлесный на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета и финансов 25 мая. По его словам, ООН намерена потратить сумму, которая эквивалентна 25 тысячам долларов. Обязательным условием проекта является участие местных властей, а именно – софинансирование. Его размер определен в сумме 250 тысяч гривен. На пленарном заседании сессии 31 мая депутаты выделение требуемой суммы одобрили.  

Как известно, деятельность терцентра связана с оказанием помощи гражданам, которые относятся к социально незащищенной категории населения. В отремонтированных помещениях будет организована работа с людьми, которые пострадали от гендерного насилия – к примеру, одинокими материями-переселенками либо пенсионерами, которым срочно требуется крыша над головой.

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Комментарии к статье «ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг »

В рамках проекта Программы развития ООН в славянском территориальном центре социального обслуживания населения на улице Вольной, 7-А намечен ремонт пустующих помещений на первом этаже.

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