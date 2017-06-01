ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг

|1 июня 2017
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В рамках проекта Программы развития ООН в славянском территориальном центре социального обслуживания населения на улице Вольной, 7-А намечен ремонт пустующих помещений на первом этаже.
Об этом сообщил заместитель мэра Юрий Подлесный на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета и финансов 25 мая. По его словам, ООН намерена потратить сумму, которая эквивалентна 25 тысячам долларов. Обязательным условием проекта является участие местных властей, а именно – софинансирование. Его размер определен в сумме 250 тысяч гривен. На пленарном заседании сессии 31 мая депутаты выделение требуемой суммы одобрили.
Как известно, деятельность терцентра связана с оказанием помощи гражданам, которые относятся к социально незащищенной категории населения. В отремонтированных помещениях будет организована работа с людьми, которые пострадали от гендерного насилия – к примеру, одинокими материями-переселенками либо пенсионерами, которым срочно требуется крыша над головой.
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• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
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• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
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30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
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• Пылесосить улицы будут ранним утром
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В рамках проекта Программы развития ООН в славянском территориальном центре социального обслуживания населения на улице Вольной, 7-А намечен ремонт пустующих помещений на первом этаже.