ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг

В рамках проекта Программы развития ООН в славянском территориальном центре социального обслуживания населения на улице Вольной, 7-А намечен ремонт пустующих помещений на первом этаже.

Об этом сообщил заместитель мэра Юрий Подлесный на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета и финансов 25 мая. По его словам, ООН намерена потратить сумму, которая эквивалентна 25 тысячам долларов. Обязательным условием проекта является участие местных властей, а именно – софинансирование. Его размер определен в сумме 250 тысяч гривен. На пленарном заседании сессии 31 мая депутаты выделение требуемой суммы одобрили.

Как известно, деятельность терцентра связана с оказанием помощи гражданам, которые относятся к социально незащищенной категории населения. В отремонтированных помещениях будет организована работа с людьми, которые пострадали от гендерного насилия – к примеру, одинокими материями-переселенками либо пенсионерами, которым срочно требуется крыша над головой.