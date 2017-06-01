Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города

В Славянске прошли общественные слушания по вопросу покупки у завода "Бетонмаш" здания на пересечении улиц Васильевской (Окт. Революции) и Ярмарочной. Если сделка состоится, в него со временем переедет городское управление соцзащиты населения.

Государственное дело

О необходимости создания в городе "Прозрачного офиса" рассказала руководитель УСЗН Елена Алешина. Такая программа, по ее словам, реализуется сейчас по всей Украине. Финансируется проект за средства государственного фонда регионального развития и подразумевает формирование сети унифицированных центров оказания социальных услуг. Непосредственно Славянск может получить на эти цели 30 млн. грн., за которые планируется отремонтировать и оборудовать выбранное для "прозрачного офиса" строение. Для этого городу нужно определиться со зданием, подготовить смету ремонта и подать заявку на соответствующий конкурс.

Как сообщила Елена Алехина, больше всего для такого центра подходит здание на улице Васильевской, 11, где ранее размещалась телерадиокомпания "Тор". Собственник здания - ЧАО "Бетонмаш" - готов продать его за 3,9 млн. грн., что подтвердил присутствовавший на слушаниях гендиректор предприятия Максим Флерко.

Зачем это нужно

Аргументация инициаторов такой покупки состояла из двух компонентов. Во-первых, старое здании УСЗН ограничено площадью. И с 2014 года эта проблема обострилась в связи с наплывом в Славянск переселенцев. Во-вторых, указы "сверху" все равно придется выполнять.

В ответ представители общественности предложили обратиться к губернатору и, сославшись на увеличение в городе получателей соцпомощи, попросить деньги на покупку здания из областного бюджета. Предложение внесли в протокол.

Самая яростная полемика разгорелась вокруг вопроса технической пригодности здания и его месторасположения. Участники обсуждения обратили внимание на отсутствие в здании лифта и пандуса для маломобильных клиентов УСЗН. Обе конструкции, по мнению отдела архитектуры и градостроительства, можно будет достроить в процессе реконструкции. Сложнее обстоит дело с логистикой - возле намеченного для покупки здания нет ни одной остановки пассажирского транспорта. Т. е. посетителям, преимущественно пенсионерам, придется идти пешком или от центра, или от рынка по ул. Ярмарочной.

Состоянию этой улицы, кстати, уделили в обсуждении особое внимание. Ведь на фоне разбитой Ярмарочной современный офисный центр будет выглядеть гротескно. В ходе обсуждения вспомнили и недоделанный в каденцию Валентина Рыбачука коллектор. Конкретных планов по реконструкции этого участка так и не прозвучало, однако, как предположил заместитель мэра Виктор Воропаев, теперь город будет вынужден заняться Ярмарочной вплотную.

Уложиться в конкурсные сроки

Реализация проекта по созданию прозрачного офиса позволит качественно улучшить работу УСЗН. В новом здании для приема клиентов отведут первый этаж, разделенный на два помещения: зал приема и зал ожидания. Здесь же будет обустроена комната матери и ребенка. В качестве показательного примера организаторы показали один из центров предоставления социальных услуг в Виннице, куда специалисты из Славянска ездили набираться опыта. Судя по привезенным снимкам, дело того стоит, но требует немалых хлопот.

В первую очередь, подать заявку на участие в конкурсе. Как объяснил начальник управления по инвестициям и внешнеэкономическим связям Андрей Рубан, в этом году заявиться город уже не успеет, однако ничего не мешает сделать это в 2018-м, поскольку проект рассчитан до 2019 года. Шансы на получение денег из ГФРР, по его оценке, достаточно высоки, так как создание таких офисов является приоритетом Минсоцполитики.