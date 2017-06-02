Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска

Руководство Славянска во главе с мэром Вадимом Ляхом 24 мая посетили объекты, где идет реконструкция. В этот раз в перечень вошли ООШ №13, городская клиническая больница, «Славгорводоканал» и КП «Водопонижение». О том, какие работы ведутся на «Славгорводоканале» мы писали в прошлом номере газеты, а на остальных локациях остановимся подробнее.

Ремонт в опорной школе: стадия «демонтаж»

В опорной школе, как писала «ТВ плюс», ремонт уже стартовал. Однако до конца учебного года он шел в режиме «лайт». Как рассказал подрядчик Владимир Духович на момент посещения велись демонтажные работы в одном из корпусов учебного заведения.

- Мы условно разбили объект на три части: два корпуса школы и блок, где располагаются столовая, спортзал, библиотека, актовый зал. До начала нового учебного года должны успеть сделать один корпус и блок со столовой. В таком случае дети 1 сентября войдут в свою школу и смогут начать учебный процесс, а мы тем временем будем делать второй учебный блок. Очень надеемся, что удастся уложиться в сроки, - сказал он.

По словам директора ООШ №13 Анатолия Погорелова, здание школы будет переоборудовано полностью: от подвала до крыши. Кроме того, школу обнесут забором, установят спортивную и игровые площадки, здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием. Но главное - в учебном заведении оборудуют классы с мультимедийными досками, лингафонными кабинетами и современными лабораториями.

На ремонтные работы выделено 44 млн. грн. Как объяснил подрядчик, проектно-сметная документация еще меняется и уточняется. Возможно, в откорректированном виде реконструкция обойдется дороже. Но, как ранее уверяло областное руководство, деньги на это в областной казне имеются.

Стоит добавить, что работы в школе проводит ООО «Риола-модуль ЛТД», основанное в 1994 году. Среди выполненных ею работ значится ремонт киевской больницы «Охматдет». В Славянске «Риола» одновременно задействует 120 рабочих. Часть из них киевляне привезли с собой, часть наняли на месте.

- По плану на ремонт нам отвели 159 дней с начала интенсивной фазы работ. К ним приступим, как только дети уйдут на каникулы. Рабочие будут трудиться весь световой день, - заверил подрядчик.

Вадим Лях в свою очередь сообщил, что в случае с ремонтом ООШ №13 «настроен оптимистично». По его мнению, проблем с подрядчиками здесь возникнуть не должно.

- На ближайшей сессии мы выделим деньги на вынос инженерных сетей из школы и их реконструкцию. Это необходимо сделать сейчас, чтобы после ремонта и благоустройства территории не иметь проблем со старыми коммуникациями, - сказал мэр.

Что касается вопроса о создании опорной школы и разработке положения о ней, его будут решать, когда работы в здании подойдут к концу.

Отделение хирургии: низкий старт

Не так радужно выглядит ситуация с ремонтом городской клинической больницы. Всего здесь реконструкция коснется 10 объектов. Сейчас уже ведутся работы по утеплению главного корпуса и начато рытье котлована для строительства нового приемного отделения. Идет ремонт пищеблока, урологического, стерилизационного, процедурного отделений, отделения переливания крови, аптеки, которая находится за зданием поликлиники.

Однако ремонт здания поликлиники еще не начался. Как объяснил главный врач больницы Владимир Степанов, все 8 тендерных предложений, поступивших на конкурс, были отклонены из-за недоработок в документах. Когда будет проведен новый тендер, руководство медучреждения не знает.

Зато известно, что 7 июня будет вскрыт пакет с предложениями по тендеру на ремонт хирургического корпуса. Проект ремонтных работ для этого здания разрабатывал харьковский институт. К заданию харьковчане подошли серьезно, поскольку объект является памятником архитектуры местного значения.

Сколько будет предложений, удовлетворят ли они всем необходимым требованиям, сказать пока сложно. Из-за уникальности здания и сложности проекта работы уже на данном этапе отстают от заданных сроков на месяц.

По словам главного врача, в итоге к историческому корпусу отнесутся бережно, но внутренние работы коснутся всего - от коммуникаций до крыши.

Отметим, что общая сумма работ по всем 10 объектам составит 55,6 млн. грн.

Что касается нового оборудования для клинической больницы, на него «ремонтные» средства не рассчитаны. Возможно, пообещал городской голова, деньги на это выделят из городской казны.

Также в скором времени ремонтные работы должны начаться в детской больнице и амбулаториях №1 и №2 (поликлиника АИЗа). Делаться они будут за средства НЭФКО по программе тепломодернизации. В нее войдут утепление фасада, реконструкция крыши и системы отопления. Как рассказал городской голова, предварительная тендерная встреча уже состоялась и договоренность достигнута. Однако тендер на выполнение работ финансовая организация проводит самостоятельно по своим правилам. Поэтому из окончательных сроков город не знает.

Насосные станции: начинаем заново

Борьба с подтоплением города, согласно проектам, должна была вестись сразу на нескольких направлениях. Пока удалось решить вопрос с прочисткой дренажных систем на ул. Героев Пилотов, Граничной (вдоль железной дороги до реки Торец), Труда (до реки Колонтаевка). Эти работы, как заверил директор КП «Водопонижения» Сулейман Фарзалыев, должны быть завершены до июня.

А вот большой проект по капремонту пяти насосных станций пока сорвался. В него входила реконструкция оборудования и зданий водопонижающих насосных станций на улицах Коккинаки, Лозановича, Волжской, Центральной (Карла Маркса) и в районе озера Лиман-2. Кроме того, планировалась замена ливневого коллектора, который идет от насосной станции на улице Центральной, до основного коллектора на улице Банковской (Юных Коммунаров). Реализация этого проекта позволяла решить проблему подтопления районов «Варшавы», мясокомбината, автовокзала и стадиона «Химик». Однако подрядчик, выигравший тендер и признанный победителем, отказался от выполнения работ. Теперь торги придется объявлять по второму кругу. Их сроки Сулейман Фарзалыев назвать не смог.

Со своей стороны Вадим Лях философски заметил, что это - не самый плохой вариант. Было бы горазд хуже, если бы подрядчик отказался, проделав часть работ, или вовсе «запоров» объект. А поменять фирму «на старте» труда не составит. Хотя и потерянного времени процедура не вернет.