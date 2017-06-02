На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму

В текущем году на дорожный ремонт будет потрачено свыше 70 миллионов гривен. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях в ходе инспекционной поездки, целью которой была проверка состояния дорожного полотна после прошлогоднего ремонта. По его словам, данная сумма является беспрецедентной — до сих пор столько денег на эти цели не выделялось ни разу.

ГДЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ДОРОГИ, МОЖНО УВИДЕТЬ ПО КАРТЕ

Прежде всего, Вадим Лях признал, что столь плачевной ситуации с дорогами, как в этом году, не было, пожалуй, на протяжении минувших полутора десятков лет. Впрочем, по его словам, тому есть вполне резонное объяснение, а именно — долгое отсутствие капитального ремонта по причине нехватки средств. И возлагать вину в этом исключительно на нынешнее городское руководство, по его мнению, неправильно.

Городской голова считает, что ямочный ремонт не является панацеей. «Если постоянно латать и латать, дорога рано или поздно рассыплется», - уверен он. Кроме того, по его мнению, негативно отразился на состоянии городских улиц и поток транзитных большегрузов, курсировавших через Славянск в течение последних трех лет.

Мэр поделился новостью о том, что профильный комитет Верховной Рады дал добро на выделение 30 миллионов гривен на капремонт улиц по маршруту, который ведет от въезда в город со стороны Славкурорта до железнодорожного вокзала. Этот вопрос, как известно, муссируется еще с прошлого года. Проект ремонтных работ, который был выполнен за средства Госфонда регионального развития, городские власти вначале рассчитывали реализовать за счет средств Европейского инвестбанка. Получив отказ и откорректировав проектную документацию, ее направили в область. После долгих пертурбаций наконец появилась реальная перспектива освоения многомиллионной суммы. Собственно, этим и объясняется «убитое» состояние улиц Банковской (Юных Коммунаров), Вокзальной (Свердлова) и прочих: мэрия не решалась тратить бюджетные деньги на их капремонт в расчете на инвестиционные вливания. Дело ограничилось ямочным ремонтом, который, к слову, в этом году подрядчиков заставили переделывать. В общей сложности, стоимость проекта составляет 33 млн. - 3 миллиона вносит городской бюджет в качестве софинансирования. «Уже ничто не мешает, чтобы в ближайшее время начались тендерные процедуры, и подрядчик приступил к работам. Думаю, что в течение месяца все это произойдет», - заверил мэр. По его словам, за эти деньги будет сделана вся дорога от курорта до вокзала, за исключением участков, которые были капитально отремонтированы ранее.

Помимо указанной суммы, на капитальный ремонт дорог из городского бюджета выделено свыше 26 миллионов гривен. 3 миллиона пойдут на текущий ремонт. Кроме того, 3,7 миллиона направят на ремонт внутриквартальных дорог, 1,5 млн. - на ремонт тротуаров. Еще 7 миллионов гривен областных денег, не освоенных с прошлого года, пойдут на ремонт улиц Учительской (Калинина) и одноименного переулка. Причем, по словам мэра, эти суммы не окончательные: в течение года финансирование — как за счет местного, так и за счет областного бюджета — будет добавляться. По крайней мере, власти на это рассчитывают.

Вместе с тем, по словам Вадима Ляха, имеет место и негативный момент. Все результаты торгов, объявленных на капремонт дорог за счет средств городского бюджета, были отменены из-за того, что в документах, поданных подрядчиками, обнаружились недостатки. Причина — пресловутая система электронных торгов. «В прошлом году дорожные работы проводились до введения «Прозоро». «В этом году все тендеры проходят через нее. Любая техническая ошибка — отсутствие подписи, либо задержка хотя бы на один день какой-либо справки — влечет отклонение участника», - объяснил мэр.

Предложения по несостоявшимся торгам вновь выставлены на «Прозоро». Таким образом, предприятия, которые станут победителями торгов, смогут приступить к работам не ранее середины июня — примерно в это же время был начат ремонт и в прошлом году. Хотя, если бы первоначально объявленные торги состоялись, дорожный ремонт стартовал уже в двадцатых числах мая.

Также Вадим Лях рассказал, что специалистами исполкома разработана электронная карта. В ней указаны участки улиц, которые были отремонтированы в прошлом году и запланированы на этот. Карта размещена на официальном сайте городского совета slavrada.gov.ua.

Ответил городской голова и на злободневный вопрос, когда же наконец начнется ремонт улицы Университетской (Ленина), где в прошлом году был срезан асфальт, и сейчас столбом стоит пыль от проезжающих машин. По его словам, работы не позволяет начать прокурорская проверка объемов выполненных работ. Ее итогом должно стать экспертное заключение, получение которого сразу же позволит объявить тендер на ремонт. Продолжить работы подрядчик, который занимался ими ранее, не может, поскольку с момента их окончания уже прошло 120 дней. Согласно законодательству, по истечении данного срока торги должны объявляться заново.

ЧТО УВИДЕЛИ НА ДОРОГАХ

Состояние дорог мэр проверял в среду, 24 мая. Таким образом Вадим Лях отреагировал на обвинения представителей общественности в некачественном ремонте дорог. Вместе с активистами, чиновниками, представителями коммунальных служб, депутатами горсовета и корреспондентами местных СМИ он прошел по улицам в центре города, где в прошлом году был сделан капитальный ремонт.

В поле зрения градоначальника попали улицы вокруг центрального рынка — Торговая (Фрунзе), Шелковичная (Искры) и Короленко. На первой был отремонтирован один из участков, остальные заасфальтированы полностью. Участок Торговой, который ремонтировали в 2016 году, оказался цел. Рядом с ним находится разбитый отрезок дороги, который, как сообщил заммэра Дмитрий Диденко, асфальтировали еще в 2013-м. По его словам, подрядной организации предъявлены претензии, и теперь она должна исправить огрехи в соответствии с гарантийными обязательствами.

Претензии по поводу Шелковичной у общественников возникли в связи с тем, что в процессе ремонта технологические колодцы не были подняты до уровня проезжей части. На это Вадим Лях ответил, что данные работы не были предусмотрены договором, поэтому подрядчики заниматься ими отказались. По идее, поднять колодцы должны были предприятия, на балансе которых они находятся. Этого сделано не было, и мэр согласился отнести означенный момент к недоработкам. Кроме того, ближе к перекрестку с улицей Банковской (Юных Коммунаров), посередине проезжей части в месте стыка наметились разрушения верхнего слоя асфальта.

«Посыпалось» асфальтобетонное покрытие и на улице Короленко, в районе пересечения с Торговой. По словам Дмитрия Диденко, подрядчики обязались устранить вышеупомянутые недоработки согласно гарантийным требованиям.

По текущему ремонту, насколько удалось понять, претензии подрядчикам были предъявлены только по одной улице — Банковской. Здесь предприятие также переделывает его за счет собственных средств.