В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство

Новых руководителей коммунального предприятия и одного из структурных подразделений исполкома городской голова Вадим Лях представил на аппаратном совещании 6 июня.

Согласно распоряжению мэра, на посту начальника отдела по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Валерия Новака сменил бывший военный комиссар Славянска Сергей Никулеско.

Кроме того, назначен новый директор КП «Парк культуры и отдыха». Им стал Олег Заикин.

Родом Олег Александрович из Славянска. До 2014 года работал на предприятиях жилкоммунхоза Славянска и Николаевки, после — на Славянском курорте.

Прежний руководитель центрального парка Алексей Солодовников, возглавлявший предприятие на протяжении трех десятилетий, уволился по собственному желанию.