Шнурковская почти дождалась ремонта

— 7 июня 2017 —

В Славянске состоялось заседание исполкома, на котором было принято решение «Про дотримання мовного законодавства». Согласно этому документу, руководителям всех учреждений и организаций предписано принять меры по приведению в соответствие с законом о декоммунизации и украинизации вывесок, аншлагов и других информационных указателей.

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