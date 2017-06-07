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Фотофакт

Площадка для детства

Шнурковская почти дождалась ремонта

Антон Скворцов
7 июня 2017 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

1 июня состоялся аукцион по капитальному ремонту дороги на улице Шнурковской (1 Мая). Об этом сообщила начальник УЖКХ Ольга Заруба.

В течение пяти рабочих дней тендерный комитет проверит документацию победителя торгов. Если все окажется в порядке, будет заключен договор, и подрядчик приступит к работе. При благоприятном исходе ремонт может начаться в конце текущей недели. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • Объем среднесуточной подачи воды за минувшую неделю составил 26,9 тысячи кубометров — на уровне позапрошлой недели. От КП «Компания «Вода Донбасса» город получал 21,3 тыс. м3, с фильтровальной станции - 5,6 тысячи «кубов». 
  • В отчетном периоде бригадами аварийно-восстановительных работ водоканала ликвидированы 33 порыва и утечки на водопроводных сетях и 36 засоров канализации. 
  • По данным управления ГСЧС, в Славянске произошли пять пожаров, три из которых — на открытой местности. Жертв и пострадавших нет. 
  • 4 июня в лесопосадке на улице Современной обнаружена 120-миллиметровая минометная мина, оставшаяся там с 2014 года. 
  • На прошлой неделе КП «Водопонижение» выполнило грейдеровку улиц Варшавской (Коминтерна) и Луганской. На этой неделе работы планируются на улицах Полярной и Пролетарской, сообщил директор предприятия Сулейман Фарзалыев. Текущий ремонт ведется на улицах Батюка и Барвенковской (Володарского).
  • По данным Госсанэпидслужбы, за прошлую неделю в Славянске выявлены два случая туберкулеза легких. 
  • Специалисты УСЗН обследовали 528 семей вынужденных переселенцев. 118-ти семьям, которые не проживают в городе, социальные выплаты прекращены. 
  • Из 152 млн. гривен, необходимых на выплату пенсий в июне, к настоящему моменту профинансирован 21 миллион.

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Комментарии к статье «Шнурковская почти дождалась ремонта»

1 июня состоялся аукцион по капитальному ремонту дороги на улице Шнурковской (1 Мая). Об этом сообщила начальник УЖКХ Ольга Заруба.

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Золотой хет-трик славянских боксеров

Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани

Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»

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На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму

В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

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В Славянске позаботились о памятниках

1 июня 2017

Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города

ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг

Цирк уехал, свалка осталась

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

В парке возобновилось строительство спортплощадки

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