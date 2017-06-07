В Славянске создают форум местного развития

С целью реализации проектов Программы развития ООН в Славянске появится «Форум местного развития». Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета 7 июня.

Как объяснил начальник отдела по вопросам внутренней политики Дмитрий Кравченко, с инициативой об организации форума выступили представители Программы. Речь идет о создании консультативного органа, в задачи которого будет входить обсуждение готовящихся проектов и представление их на рассмотрение городских властей.

Сейчас состав форума насчитывает четыре десятка человек, в числе которых - представители общественных организаций, правоохранительных органов, руководители учебных и медицинских учреждений. В дальнейшем в организацию могут войти представители различных предприятий, учреждений, организаций и т. д.

По словам Дмитрия Кравченко, аналогичные форумы действуют в других городах Украины, начиная с 2008 года.