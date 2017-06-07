В Славянске создают форум местного развития

|7 июня 2017
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С целью реализации проектов Программы развития ООН в Славянске появится «Форум местного развития». Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета 7 июня.
Как объяснил начальник отдела по вопросам внутренней политики Дмитрий Кравченко, с инициативой об организации форума выступили представители Программы. Речь идет о создании консультативного органа, в задачи которого будет входить обсуждение готовящихся проектов и представление их на рассмотрение городских властей.
Сейчас состав форума насчитывает четыре десятка человек, в числе которых - представители общественных организаций, правоохранительных органов, руководители учебных и медицинских учреждений. В дальнейшем в организацию могут войти представители различных предприятий, учреждений, организаций и т. д.
По словам Дмитрия Кравченко, аналогичные форумы действуют в других городах Украины, начиная с 2008 года.
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• «Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»
• Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд
• Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске
• Золотой хет-трик славянских боксеров
• Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани
• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
4 июня 2017
• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
• На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму
• В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников
• Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска
• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
• Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям
• Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр
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Комментарии к статье «В Славянске создают форум местного развития»
С целью реализации проектов Программы развития ООН в Славянске появится «Форум местного развития». Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета 7 июня.