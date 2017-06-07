 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Площадка для детства

В Славянске создают форум местного развития

Антон Скворцов
7 июня 2017 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С целью реализации проектов Программы развития ООН в Славянске появится «Форум местного развития». Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета 7 июня.

Как объяснил начальник отдела по вопросам внутренней политики Дмитрий Кравченко, с инициативой об организации форума выступили представители Программы. Речь идет о создании консультативного органа, в задачи которого будет входить обсуждение готовящихся проектов и представление их на рассмотрение городских властей. 

Сейчас состав форума насчитывает четыре десятка человек, в числе которых -  представители общественных организаций, правоохранительных органов, руководители учебных и медицинских учреждений. В дальнейшем в организацию могут войти представители различных предприятий, учреждений, организаций и т. д. 

По словам Дмитрия Кравченко, аналогичные форумы действуют в других городах Украины, начиная с 2008 года.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 июня 2017

Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить

1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства

Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов

В Славянске создают форум местного развития

Прямая речь

Шнурковская почти дождалась ремонта

Есть ли проблема с тренажерными площадками

Скольким славянцам монетизируют субсидии

В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство

«Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»

Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд

Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске

Золотой хет-трик славянских боксеров

Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани

Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»

4 июня 2017

«Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок

2 июня 2017

В Славянске задержали кладбищенских воров

На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму

В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска

В Славянске позаботились о памятниках

1 июня 2017

Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города

ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг

Цирк уехал, свалка осталась

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

В парке возобновилось строительство спортплощадки

Как Славянск отметит День защиты детей

Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня

Сколько потратит Славянск на детское оздоровление

Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям

Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр

Также в разделе

Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить

— 7 июня 2017 —

В Славянске с 1 июня стартовал ряд мероприятий, так или иначе затрагивающих ситуацию с новым статусом расположенного в городе наркодиспансера.

Читать далее ⇒

Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов

— 7 июня 2017 —

В Славянске состоялось заседание исполкома, на котором было принято решение «Про дотримання мовного законодавства». Согласно этому документу, руководителям всех учреждений и организаций предписано принять меры по приведению в соответствие с законом о декоммунизации и украинизации вывесок, аншлагов и других информационных указателей.

Читать далее ⇒

Шнурковская почти дождалась ремонта

— 7 июня 2017 —

1 июня состоялся аукцион по капитальному ремонту дороги на улице Шнурковской (1 Мая). Об этом сообщила начальник УЖКХ Ольга Заруба.

Читать далее ⇒

В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство

— 7 июня 2017 —

Новых руководителей коммунального предприятия и одного из структурных подразделений исполкома городской голова Вадим Лях представил на аппаратном совещании 6 июня.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске создают форум местного развития»

С целью реализации проектов Программы развития ООН в Славянске появится «Форум местного развития». Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета 7 июня.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства

Есть ли проблема с тренажерными площадками

В Славянске позаботились о памятниках

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске задержали кладбищенских воров

В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Скольким славянцам монетизируют субсидии

Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Прямая речь

Небезбашенные

Остужение горячего

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд

Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске

Золотой хет-трик славянских боксеров

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 июня 2017

Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить

1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства

Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов

В Славянске создают форум местного развития

Прямая речь

Шнурковская почти дождалась ремонта

Есть ли проблема с тренажерными площадками

Скольким славянцам монетизируют субсидии

В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство

«Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»

Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд

Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске

Золотой хет-трик славянских боксеров

Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани

Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»

4 июня 2017

«Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок

2 июня 2017

В Славянске задержали кладбищенских воров

На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму

В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска

В Славянске позаботились о памятниках

1 июня 2017

Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города

ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг

Цирк уехал, свалка осталась

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

В парке возобновилось строительство спортплощадки

Как Славянск отметит День защиты детей

Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня

Сколько потратит Славянск на детское оздоровление

Славянские школьники гораздо взрослее, чем кажется родителям

Для выпускников и жителей Славянска выступил военный оркестр

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top