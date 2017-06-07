Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить

В Славянске с 1 июня стартовал ряд мероприятий, так или иначе затрагивающих ситуацию с новым статусом расположенного в городе наркодиспансера.

Напомним, что согласно распоряжению председателя ДонОВГА Павла Жебривского, наркологический и противотуберкулезный диспансеры Славянска должны быть переподчинены аналогичным медучреждениям Краматорска и таким образом прекратить свое существование в качестве юридического лица. Отметим, что это непопулярное решение связано с процессами оптимизации, которые идут по всей стране.

Такая постановка вопроса вызвала целый шквал возмущений в Славянске. Сотрудники местного наркодиспансера считают, что меньший по количеству койко-мест и региону обслуживания краматорский диспансер, наоборот, должен быть присоединен к славянскому. В противном случае, считает коллектив, лечебное учреждение в итоге будет расформировано, а качество обслуживания населения ухудшится. Кроме того, люди боятся, что они банально останутся без работы.

Трудовой коллектив: пусть краматорский диспансер присоединяют к нам

Этому и было посвящено собрание трудового коллектива, на котором присутствовали городской голова Славянска Вадим Лях, руководитель областного департамента здравоохранения Юрий Узун, члены общественного совета и славянские депутаты.

Собрание прошло очень эмоционально, и, по мнению сотрудников наркодиспансера, не дало ответов на интересующие их вопросы. Тем не менее, Юрий Узун заверил, что слияние потребует ликвидации лишь двух должностей: главного врача и главного бухгалтера. При этом, сокращение должности не означает увольнения сотрудника: эти люди могут остаться работать, только уже на других должностях.

- Никаких других изменений не предвидится: и база, и оборудование будут сохранены. Медицинская реформа требует внесения изменений. Хотим мы того или нет, они будут происходить. Это болезненный процесс, но отменить его мы не можем, - сказал областной руководитель системы здравоохранения.

Вадим Лях признался, что присутствует на собрании для того, «чтобы решение не выглядело подковерно, и люди убедились: все под контролем».

- Для меня, как руководителя города, важными являются два момента: сохранение рабочих мест и наполнение бюджета. Считаю, что коллектив должно волновать сохранение ставок. И если все остается на своих местах, не важно, кому подчиняется учреждение, - сказал мэр.

Позднее, комментируя ситуацию представителям СМИ, Лях признался, что мог бы присоединиться «ко всеобщему возмущению». Но он счел это неконструктивным.

Представители общественного совета и депутаты, поддерживая коллектив, уверяли, что нерационально присоединять более сильное медучреждение к тому, что слабее. По их мнению, в этом и заключена главная проблема.

- Славянский наркодиспансер обслуживает Славянск, Святогорск, Николаевку, Лиман, Славянский и Лиманский районы. На учете в нем состоят более 9 тысяч человек. Здесь прекрасная база, отличный слаженный коллектив. Нет смысла все это разрушать, - говорили сотрудники.

Облздрав: шаткий компромисс

Собрание пришло к шаткому компромиссу. В коллективе начала работать служба примирения. Из присутствующих выбрали 12 человек, которые будут работать над составлением коллективного договора. В него сотрудники могут включить все пункты, касающиеся сохранения их рабочих мест и материально-технической базы лечебного учреждения. Юрий Узун пообещал подписать договор сразу, как только он будет ему предоставлен.

Городской голова: налоги и рабочие места Славянск не потеряет

В тот же день, на пресс-конференции, Вадим Лях рассказал, что при оптимизации двух диспансеров город потеряет в бюджете 1,1 млн. грн. 500 тысяч из этой суммы сейчас дает тубдиспансер, 600 тысяч - наркологический. После слияния эти средства будут уходить в казну Краматорска.

- Это действительно проблема. Но мы сможем решить ее, когда начнет работать областная диагностическая лаборатория, которая разместится на базе бывшей железнодорожной больницы. Там будет большой штат сотрудников с достойными зарплатами. Соответственно, отчисления в бюджет перекроют потери, - рассказал городской голова.

Также, по словам Вадима Ляха, избежать оптимизации на уровне города все равно не удастся. Возможно, через несколько месяцев, спрогнозировал он, нарко- и тубдиспансеры, присоединенные к Краматорску практически без потери рабочих мест, окажутся в лучшей ситуации, чем другие лечебные учреждения Славянска.

Общественный совет: будем действовать через Жебривского

На следующий день, 2 июня, вопрос реорганизации наркодиспансера был поднят на заседании городского общественного совета. После споров и обсуждений присутствующие сошлись во мнении, что поскольку лечебное учреждение является коммунальным, губернатор должен был учитывать позицию громады. Поэтому было принято решение обратиться к губернатору с просьбой о приостановке его распоряжения. Такое обращение Павлу Жебривскому подадут сразу несколько славянских общественных организаций.

Тем временем, 6 июня набрала необходимое количество голосов петиция депутата славянского горсовета Ольги Преображенской «О недопущении реорганизации КЛПУ «Городской наркологический диспансер». Петиция появилась на сайте горсовета 23 мая. На сегодняшний день она принята к рассмотрению. Ответ на нее должен последовать не позднее 19 июня.