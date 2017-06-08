«Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»

С его помощью можно будет отслеживать историю платежей, передавать показания приборов учета, узнавать о размере льгот и субсидий, распечатывать квитанции для оплаты коммуналки либо платить онлайн (причем не только за воду, но и другие услуги), задавать интересующие вопросы специалистам водоканала и тому подобное.

Генеральный директор водоканала Андрей Кийко объяснил, что внедрение сервиса стало реакцией на соответствующую петицию, которая была зарегистрирована нынешней весной на сайте Славянского горсовета и набрала необходимое для рассмотрения властями количество голосов.

«Личный кабинет» создан для удобства жителей. Водоканал стремится нормализовать отношения с клиентами, сделать их более удобными и понятными, а также минимизировать очереди в абонотдел», - подчеркнул Андрей Кийко.

Он напомнил, что первоначально рассматривалась возможность создания «Личного кабинета» на сайте abonentinfo.com. Однако ввиду того, что услуги данного сайта стоят недешево (только подключение обошлось бы в 50 тысяч гривен плюс 5 тысяч в месяц за обслуживание), а водоканал стеснен в средствах, сервис было решено создать на собственном сайте slavvoda.dn.ua. Для этого был заключен договор с краматорской компанией «Ареал», которая уже имеет опыт работы со многими предприятиями, например славянским КАТП, краматорским водоканалом и другими. Услуги «Ареала» будут стоить водоканалу 4 тысячи гривен в месяц.

Как объяснил руководитель фирмы Павел Зайцев, для начала использования «Личного кабинета» необходимо пройти стандартную процедуру регистрации, введя адрес электронной почты, пароль и номер мобильного телефона. Войдя в аккаунт, в открывшемся поле нужно ввести адрес, номер лицевого счета, фамилию, а также код доступа, который необходим для защиты от несанкционированного доступа к персональным данным. Коды абонентам обещают разнести на специальных квитанциях.

Помимо собственного адреса, каждый абонент может работать с двумя другими. Эта возможность предусмотрена для того, чтобы опытный пользователь смог помочь своим родственникам, которые не владеют компьютером в достаточной степени.

Отметим, что пока что «Личный кабинет» запущен в тестовом режиме. Наладку сервиса планируется выполнить в течение ближайшего месяца, после чего он будет готов к полноценной работе.