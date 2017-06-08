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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов

Антон Скворцов
8 июня 2017 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Благодаря совместной работе сотрудников «Славгорводоканала» и управления ГСЧС, за несколько месяцев в городе из 168 нерабочих гидрантов были восстановлены 93.

КП «Славгорводоканал» совместно с городским управлением Госслужбы по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций вплотную занялись восстановлением пожарных гидрантов. Из 168-ми неисправных устройств для отбора воды 93-м уже вернули работоспособность. 76 гидрантов удалось восстановить без замены составных частей.

«Наша бригада совместно с управлением ГСЧС, которое, неоднократно предоставляло свой автотранспорт, сдвигали плиты, расчищали колодцы, исправляли систему подачи воды, налаживали механику – в общем, приводили оборудование в рабочее состояние», - говорит главный инженер водоканала Алексей Шурко. 

17 гидрантов поменяли полностью. Благо, на складах предприятия новое оборудование имелось – его приобрели в рамках целевой программы еще при Неле Штепе. Правда, как объяснил главный инженер, в устройствах отсутствовали так называемые гидрантные подставки. 

«Ставить новый гидрант на прохудившуюся подставку чревато тем, что затем его вновь пришлось бы ремонтировать с завидной регулярностью», - объяснил Алексей Шурко. 

В связи с этим руководство города приняло решение выделить средства на приобретение недостающих деталей. Монтаж доукомплектованного оборудования был выполнен в ноябре-декабре минувшего года.

Всего на городских водопроводных сетях насчитывается 259 противопожарных устройств. Из них в нерабочем состоянии остаются 75. До конца этого года должны быть установлены еще 52 новых гидранта. Профинансирует мероприятие, опять-таки, город: на одной из ближайших сессий ожидается принятие решения о выделении около 300 тысяч гривен на покупку нового оборудования. Таким образом, неисправного противопожарного хозяйства на балансе водоканала останется не более десяти процентов.   

ПОЧЕМУ ОНИ ЛОМАЮТСЯ 

Алексей Шурко объяснил, что гидранты выходят из строя по двум причинам: либо от времени, либо от неосторожного обращения в процессе эксплуатации. Кстати, первым обстоятельством объясняется перманентная утечка воды в районе остановки «Молодежная». Чтобы заменить неисправный узел, необходимо полностью останавливать водоснабжение микрорайона Артема, включая фильтровальную станцию и ВНС №4, сливать воду из системы, и только затем приступать к ремонтным работам. 

ГСЧС: ИСПРАВНЫЕ ГИДРАНТЫ – ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

Восстановление противопожарной системы отбора воды для города крайне важно, утверждает начальник дежурной смены оперативно-диспетчерского отдела в Славянском районе Алексей Драган. 

«Иногда от некоторых граждан приходится слышать, что, дескать, пожарная машина приехала тушить огонь без воды. Специально для них хочется объяснить, что, в основном, мы используем автомобили ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Они вмещают около трех кубометров воды. Это на 10 минут работы насоса», - объясняет он. 

После того, как пожарный расчет израсходовал всю воду, но огонь еще не локализован, цистерну необходимо наполнить вновь. 

«Когда больше половины гидрантов в городе не работали, за водой зачастую приходилось ездить за несколько километров. А в условиях, когда на счету каждая минута, наличие поблизости от места пожара источника воды играет решающую роль. Если все гидранты будут в рабочем состоянии, уменьшится время, необходимое для тушения пожара, и, соответственно, нанесенный огнем ущерб», - резюмирует представитель ГСЧС.

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КП «Славгорводоканал» совместно с городским управлением Госслужбы по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций вплотную занялись восстановлением пожарных гидрантов. Из 168-ми неисправных устройств для отбора воды 93-м уже вернули работоспособность. 76 гидрантов удалось восстановить без замены составных частей.

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