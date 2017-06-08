В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов

|8 июня 2017
|Просмотров: 61
|
КП «Славгорводоканал» совместно с городским управлением Госслужбы по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций вплотную занялись восстановлением пожарных гидрантов. Из 168-ми неисправных устройств для отбора воды 93-м уже вернули работоспособность. 76 гидрантов удалось восстановить без замены составных частей.
«Наша бригада совместно с управлением ГСЧС, которое, неоднократно предоставляло свой автотранспорт, сдвигали плиты, расчищали колодцы, исправляли систему подачи воды, налаживали механику – в общем, приводили оборудование в рабочее состояние», - говорит главный инженер водоканала Алексей Шурко.
17 гидрантов поменяли полностью. Благо, на складах предприятия новое оборудование имелось – его приобрели в рамках целевой программы еще при Неле Штепе. Правда, как объяснил главный инженер, в устройствах отсутствовали так называемые гидрантные подставки.
«Ставить новый гидрант на прохудившуюся подставку чревато тем, что затем его вновь пришлось бы ремонтировать с завидной регулярностью», - объяснил Алексей Шурко.
В связи с этим руководство города приняло решение выделить средства на приобретение недостающих деталей. Монтаж доукомплектованного оборудования был выполнен в ноябре-декабре минувшего года.
Всего на городских водопроводных сетях насчитывается 259 противопожарных устройств. Из них в нерабочем состоянии остаются 75. До конца этого года должны быть установлены еще 52 новых гидранта. Профинансирует мероприятие, опять-таки, город: на одной из ближайших сессий ожидается принятие решения о выделении около 300 тысяч гривен на покупку нового оборудования. Таким образом, неисправного противопожарного хозяйства на балансе водоканала останется не более десяти процентов.
Алексей Шурко объяснил, что гидранты выходят из строя по двум причинам: либо от времени, либо от неосторожного обращения в процессе эксплуатации. Кстати, первым обстоятельством объясняется перманентная утечка воды в районе остановки «Молодежная». Чтобы заменить неисправный узел, необходимо полностью останавливать водоснабжение микрорайона Артема, включая фильтровальную станцию и ВНС №4, сливать воду из системы, и только затем приступать к ремонтным работам.
Восстановление противопожарной системы отбора воды для города крайне важно, утверждает начальник дежурной смены оперативно-диспетчерского отдела в Славянском районе Алексей Драган.
«Иногда от некоторых граждан приходится слышать, что, дескать, пожарная машина приехала тушить огонь без воды. Специально для них хочется объяснить, что, в основном, мы используем автомобили ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Они вмещают около трех кубометров воды. Это на 10 минут работы насоса», - объясняет он.
После того, как пожарный расчет израсходовал всю воду, но огонь еще не локализован, цистерну необходимо наполнить вновь.
«Когда больше половины гидрантов в городе не работали, за водой зачастую приходилось ездить за несколько километров. А в условиях, когда на счету каждая минута, наличие поблизости от места пожара источника воды играет решающую роль. Если все гидранты будут в рабочем состоянии, уменьшится время, необходимое для тушения пожара, и, соответственно, нанесенный огнем ущерб», - резюмирует представитель ГСЧС.
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
• Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить
• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
• Есть ли проблема с тренажерными площадками
• Скольким славянцам монетизируют субсидии
• В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство
• «Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»
• Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд
• Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске
• Золотой хет-трик славянских боксеров
• Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани
• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
4 июня 2017
• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
— 8 июня 2017 —
Начиная с минувших выходных, в Славянске начал курсировать троллейбус по маршруту №8 «Мкр-н Лесной—Славкурорт».
— 8 июня 2017 —
На сайте КП «Славгорводоканал» появился раздел «Личный кабинет», который призван упростить отношения потребителей с предприятием.
— 8 июня 2017 —
На прошлой неделе работники «Славгорводоканала» занимались устранением крупной подземной утечки на магистральном водоводе №9, которая образовалась в районе пересечения улиц Свободы и Светлодарской (Чубаря).
— 8 июня 2017 —
Во вторник, 6 июня, состоялась внеочередная сессия Славянского горсовета. Провести пленарное заседание в срочном порядке потребовалось для запуска тендера по освоению денег, которые Государственный фонд регионального развития выделил городу на ремонт родильного дома.
Приветствую, гость! Вход
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
• Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить
• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
• Есть ли проблема с тренажерными площадками
• Скольким славянцам монетизируют субсидии
• В центральном парке и отделе гражданской защиты новое руководство
• «Мини-мисс Славянск-2017» Карина Марченко: «Нужно верить в победу и всегда улыбаться»
• Всеукраинский турнир по футболу среди детских команд
• Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске
• Золотой хет-трик славянских боксеров
• Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани
• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
4 июня 2017
• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов»
КП «Славгорводоканал» совместно с городским управлением Госслужбы по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций вплотную занялись восстановлением пожарных гидрантов. Из 168-ми неисправных устройств для отбора воды 93-м уже вернули работоспособность. 76 гидрантов удалось восстановить без замены составных частей.