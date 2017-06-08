В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы

Традиционно троллейбус будет ходить по праздничным и выходным дням при условии, если на улице стоит хорошая погода. Обращаем внимание, что на курорт машина поворачивает на ДК им. Ленина.

Отправление с Лесного: 9:53, 10:47, 11:41, 12:35, 13:29, 15:17, 16:11, 17:05, 17:59, 18:53.

Отправление со Славкурорта: 10:16, 11:10, 12:04, 12:58, 13:52, 15:40, 16:34, 17:28, 18:22, 19:16.

Кроме того, с 1 июня продлен график движения троллейбуса по маршруту №2 «Ж.-д. вокзал—Славкурорт». Теперь последний троллейбус будет отправляться с вокзала в 18:10, а с курорта в депо — в 18:35.

Также по просьбам дачников продлено время движения троллейбуса по маршруту №7. С остановки «Садоводов» последняя машина идет в 19:41, с Лесного — в 19:43. С железнодорожного вокзала в депо троллейбус отправляется в 20:05.