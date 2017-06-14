|14 июня 2017
|Просмотров: 51
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства объявило электронные торги на ремонт городской улично-дорожной сети на общую сумму 30 миллионов гривен.
«Проводятся аукционы, определяются подрядные организации, проверяются документы», - сообщила и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба.
Кроме того, ведется плановая подготовка объектов жилкоммунхоза к грядущему отопительному сезону. К настоящему времени ее уровень достиг 30%. По словам Ольги Зарубы, данная цифра соответствует среднеобластному и рекомендованному показателям.
14 июня 2017
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
• ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм
• Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»
• Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко
• Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
• Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить
• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
• Есть ли проблема с тренажерными площадками
— 14 июня 2017 —
Председатель квартального комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова выразила благодарность руководителю
КП «Водопонижение» в связи с текущим ремонтом улицы Барвенковской (Володарского) и добавила, что теперь дорога прекрасно подходит для автогонок.
— 8 июня 2017 —
Начиная с минувших выходных, в Славянске начал курсировать троллейбус по маршруту №8 «Мкр-н Лесной—Славкурорт».
— 8 июня 2017 —
КП «Славгорводоканал» совместно с городским управлением Госслужбы по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций вплотную занялись восстановлением пожарных гидрантов. Из 168-ми неисправных устройств для отбора воды 93-м уже вернули работоспособность. 76 гидрантов удалось восстановить без замены составных частей.
— 8 июня 2017 —
На сайте КП «Славгорводоканал» появился раздел «Личный кабинет», который призван упростить отношения потребителей с предприятием.
Приветствую, гость! Вход
14 июня 2017
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
• ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм
• Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»
• Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко
• Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
• Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить
• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
• Есть ли проблема с тренажерными площадками
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На ремонт дорог ищут подрядчиков»
Управление жилищно-коммунального хозяйства объявило электронные торги на ремонт городской улично-дорожной сети на общую сумму 30 миллионов гривен.