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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

На ремонт дорог ищут подрядчиков

Антон Скворцов
14 июня 2017 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Управление жилищно-коммунального хозяйства объявило электронные торги на ремонт городской улично-дорожной сети на общую сумму 30 миллионов гривен.

«Проводятся аукционы, определяются подрядные организации, проверяются документы», - сообщила и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба. 

Кроме того, ведется плановая подготовка объектов жилкоммунхоза к грядущему отопительному сезону. К настоящему времени ее уровень достиг 30%. По словам Ольги Зарубы, данная цифра соответствует среднеобластному и рекомендованному показателям.

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Управление жилищно-коммунального хозяйства объявило электронные торги на ремонт городской улично-дорожной сети на общую сумму 30 миллионов гривен.

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