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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

Следят ли патрульные за скоростью

Антон Скворцов
14 июня 2017 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Председатель квартального комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова выразила благодарность руководителю 
КП «Водопонижение» в связи с текущим ремонтом улицы Барвенковской (Володарского) и добавила, что теперь дорога прекрасно подходит для автогонок.

По мнению квартальной, на соблюдение водителями скоростного режима стоило бы обратить внимание полицейским. 

Городской голова Вадим Лях посетовал, что представители патрульной полиции игнорируют как аппаратные, так и совещания у мэра, поэтому адресовать свои пожелания непосредственно им представители общественности не могут. «Я такое замечание через начальника полиции уже делал. Говорят, что у них не хватает людей», - поделился мэр. Вместе с тем, он назвал этот аргумент не вполне обоснованным, поскольку на совещаниях у городского головы находят возможность присутствовать, в том числе, и представители прокуратуры, и «обычной» полиции. По его мнению, это необходимо для взаимодействия силовых структур с местными властями. «С сожалением констатирую, что в последние месяцы у патрульной полиции такого взаимодействия нет почему-то», - подытожил Лях. 

Вместо полицейских ситуацию с Барвенковской взялся прокомментировать представитель общественной организации «Славянская сечь» Василий Хоменко. Он сообщил, что приборами для фиксации скорости патрульная полиция не располагает.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение прошлой недели силами «Славгорводоканала» устранены 31 аварийная ситуация на водопроводных сетях и 56 засоров канализации. 
  • К настоящему моменту силами ПЕ «Славянсктеплосеть» заменен 1 км 380 метров тепловых трасс. 
  • По официальной статистике, на прошлой неделе от укусов клещей пострадали 16 человек.
  • Из 152 миллионов гривен, необходимых для выплаты июньских пенсий, к настоящему времени профинансировано 68 млн. грн.

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Комментарии к статье «Следят ли патрульные за скоростью»

Председатель квартального комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова выразила благодарность руководителю 
КП «Водопонижение» в связи с текущим ремонтом улицы Барвенковской (Володарского) и добавила, что теперь дорога прекрасно подходит для автогонок.

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