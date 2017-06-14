Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами

|14 июня 2017
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Пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, состоявшаяся 13 июня, была посвящена как морально-этичным, так и коммунальным вопросам. Больше всего говорили об инциденте во время мотокросса.
Конфликт между городским головой и активистом Евгением Недосекой возник 3 июня в карьерах мкр-на Артема. По информации, которую общественник распространил в соцсетях, на празднике «Мотофест» мэр, катаясь на гироскутере, якобы наехал на Недосеку. «Вместо извинений вся его компания (секретарь городского совета Жан Ким и один из участников мотокросса - прим. ред.) начала на меня нападать (толкаться, плевать в лицо, вырывать камеру из руки, угрожать мне). После пьяный мэр обвинил меня в том, что я у него якобы требовал деньги в размере 1000 долларов за видео, которое я производил. После чего вызвали полицию и нетрезвый Лях написал на меня заявление», - сообщил активист, пропросив срочный репост. Новость действительно быстро разлетелась по интернету и вызвала общественный резонанс.
Комментируя случившееся, городской голова признался, что изначально понимал - «ничем хорошим это не закончится». По его словам, общественник ходил за ним с камерой по пятам, даже в туалет, и явно искал «сенсацию». Вернее, как выразился Лях, «пытался ее создать».
- Камера меня не пугает. Я находился на мероприятии с 9:00 и где-то до 21:00. Не прятался в отдельную палатку, все время был на виду. Но когда за тобой постоянно ходит человек с камерой и комментирует: «Мэр забухал», - становится понятно, что это провокация. Я тогда подумал, что человек таким способом хочет получить популярность. Ну, пусть получает. Отснимет себе материал, и все. Но позже к этому общественнику появились претензии у других людей, которые присутствовали на празднике. И я написал заявление по поводу того, что мне было предложено замять конфликт за определенную сумму. Хотя лично я конфликта не видел, - рассказал городской голова.
По здравому размышлению мэр понял, что «проявил эмоции», и следовало поступить иначе.
- Нужно было согласиться, а уже потом привлечь полицию. Тогда бы правоохранители зафиксировали момент передачи денег, и все точки над «і» расставились бы сразу.
По мнению Ляха, эта история ничем не закончится. Но подобные ситуации будут возникать.
- Я не неприкасаемый. Если бы я действительно был на мотофесте нетрезвым, полиция не преминула бы составить протокол. Наоборот, им это плюс в работе, они меня не боятся. Когда выпиваю в пятницу после работы или в субботу в питейном заведении, бокал под стол не прячу. Но тогда - был трезвый. Я на этот скутер впервые встал. Вы попробуйте на нем даже трезвыми поездить, куда там пьяному! - говорит городской голова.
Также, по его словам, в городе необходимо воспитывать культуру общественного отдыха. В том чисел - со спиртным. Например, так, как это происходит в Европе.
Отвечая на вопросы о том, придется ли поднимать тарифы на водоснабжение в связи с тем, что «Вода Донбасса» увеличила расценки на отпускную стоимость воды, мэр признался, что выхода у города не останется.
- Долгое время у нас были самые высокие тарифы в области. Но сейчас они такие, как и везде. Рост цен мы сдерживали на протяжении года. Но оставить все, как есть, теперь не получится. Это неизбежно, - говорит Вадим Лях.
По его мнению, рост тарифов на воду прежде всего ударит по тем, кто не получает субсидию, и по бизнесу. Остальные разницы практически не почувствуют.
В перспективе подобные ситуации будут повторяться, поэтому, считает городской голова, Славянску стоит задуматься об альтернативных источниках водоснабжения.
- Сейчас мы изучаем опыт Краматорска, который решил максимально брать воду из скважин. Это проверенные технологии. Но с соседями у нас одна платформа, схожие технические условия. Посмотрим, как получится у них, и, наверное, начнем потихоньку внедрять, - очертил светлые перспективы мэр.
Напомним, что Нацкомиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг 8 июня окончательно утвердила новые тарифы на водоснабжение и водоотведение для абонентов КП «Вода Донбасса». Так для субъектов хозяйствования кубометр питьевой воды будет обходиться в 8,41 грн. то есть повышение составило 71,4%. Для населения цена вырастет в 2,1 раза - до 20,35 грн. за м3. Централизованное водоотведение также подорожает в 2,1 раза и составит 9,79 грн. за м3. Стоимость технической воды вырастет в 5,5 раз - до 4,36 грн./м3.
Необходимость подорожания в «Воде Донбасса» объясняют тем, что доходы от услуг водоснабжения и водоотведения не обеспечивают 100-процентного возмещения расходов предприятия и не являются экономически обоснованными.
Отметим, что Славянск потребляет воду из двух источников. 20% обеспечивает местная фильтровальная станция, остальной объем город покупает у КП «Вода Донбасса».
Кроме того, мэр пообещал обратить внимание на график движения общественного транспорта. По мнению жителей города, маршрутные автобусы должны ходить с обычными интервалами хотя бы до 22:00.
Единая квитанция на оплату коммунальных услуг в Славянске может стать реальностью в ближайшее время. По словам Вадима Ляха, в Краматорске такая система действует несколько лет и нареканий у населения не вызывает. Для начала, по задумке градоначальника, пилотный проект введут в одном из микрорайонов Славянска.
Коллектив наркодиспансера обратился в суд с иском об отмене решения о присоединении медучреждения к краматорскому профильному диспансеру. Согласно комментариям городского головы, это «цивилизованный правильный подход». Однако, объяснил он, область, со своей стороны, считает слияние неизбежным, и также готова судиться.
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Пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, состоявшаяся 13 июня, была посвящена как морально-этичным, так и коммунальным вопросам. Больше всего говорили об инциденте во время мотокросса.