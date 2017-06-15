|15 июня 2017
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В начале июня в Славянске стартовали работы по ремонту бюста классику литературы Антону Чехову. Памятник расположен на ул. Центральной (Карла Маркса) (на фото).
Как объяснила начальник отдела культуры Марина Олейник, деньги на эти работы в сумме 5 тыс. грн. выделил подрядчикам житель города, пожелавший остаться неизвестным. Размещенная в соцсети «Фейсбук» новость вызвала неоднозначную реакцию пользователей. В частности, славянцы вспомнили о том, что в этом году на ремонт и содержание памятников выделено 1 млн. грн., а также поделились впечатлениями от других украинских городов, в которых памятники пребывают в ухоженном состоянии.
Упреки горожан по поводу инертности городской власти в определенной степени оправданы. Жители Славянска за последние 3 года могли наблюдать множество проявлений активности со стороны местного населения. Волонтеры проводят благоустройство территории, ремонтируют и декорируют остановки общественного транспорта, зоны отдыха, детские площадки. Одна из последних общественных инициатив – строительство площадки для выгула собак на территории сквера «Мечта».
Порыв славянцев заслуживает, конечно, самой высшей похвалы. Но в то же время он оттеняет нераспорядительность городского руководства, в задачи которого входит обеспечение комфортной жизни горожан: от дорог и тротуаров – до культурных достопримечательностей.
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15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
• Первая неделя безвиза: полет нормальный
14 июня 2017
• Детям-сиротам купят квартиры
• Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами
• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
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Комментарии к статье «Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову»
В начале июня в Славянске стартовали работы по ремонту бюста классику литературы Антону Чехову. Памятник расположен на ул. Центральной (Карла Маркса) (на фото).