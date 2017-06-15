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Фотофакт

К вопросу благоустройства

Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову

Павел Коротенко
15 июня 2017 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В начале июня в Славянске стартовали работы по ремонту бюста классику литературы Антону Чехову. Памятник расположен на ул. Центральной (Карла Маркса) (на фото).

Как объяснила начальник отдела культуры Марина Олейник, деньги на эти работы в сумме 5 тыс. грн. выделил подрядчикам житель города, пожелавший остаться неизвестным. Размещенная в соцсети «Фейсбук» новость вызвала неоднозначную реакцию пользователей. В частности, славянцы вспомнили о том, что в этом году на ремонт и содержание памятников выделено 1 млн. грн., а также поделились впечатлениями от других украинских городов, в которых памятники пребывают в ухоженном состоянии.

Упреки горожан по поводу инертности городской власти в определенной степени оправданы. Жители Славянска за последние 3 года могли наблюдать множество проявлений активности со стороны местного населения. Волонтеры проводят благоустройство территории, ремонтируют и декорируют остановки общественного транспорта, зоны отдыха, детские площадки. Одна из последних общественных инициатив – строительство площадки для выгула собак на территории сквера «Мечта».  

Порыв славянцев заслуживает, конечно, самой высшей похвалы. Но в то же время он оттеняет нераспорядительность городского руководства, в задачи которого входит обеспечение комфортной жизни горожан: от дорог и тротуаров – до культурных достопримечательностей.

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Комментарии к статье «Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову»

В начале июня в Славянске стартовали работы по ремонту бюста классику литературы Антону Чехову. Памятник расположен на ул. Центральной (Карла Маркса) (на фото).

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