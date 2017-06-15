В парке начали делать дорожки

В центральном парке Славянска началась реконструкция дорожек. Два пешеходных и два автомобильно-пешеходных пути будут вымощены тротуарной плиткой.

Согласно проекту, они соединят спортивную, детскую и танцевальную площадки, которые строятся при сотрудничестве с Агентством США по международному развитию USAID.

Пока работы идут только на одной пешеходной дорожке, которая ведет от центрального входа в парк наискось вправо. С нее уже сняли старую брусчатку и часть грунта. Основанием для нового покрытия будет служить 120-миллиметровый слой щебня и 100-мм слой песка. Толщина плитки на пешеходных дорожках составит 30 мм, на автомобильных — 60.

Реконструкция дорожек ведется вместе с подготовкой оснований для площадок. Деньги на это выделил городской бюджет. Сумма финансирования составила 2,8 млн. гривен.