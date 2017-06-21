Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать

|21 июня 2017
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Минувшая неделя прошла в Славянске под знаком массовых выступлений предпринимателей-керамиков, требующих прекратить давление на их бизнес. Предлагаем читателям "ТВ плюс" отследить хронологию разгоревшегося конфликта.
В публичную фазу ситуация вошла 14-15 июня. Тогда на базе вторсырья на улице Ярослава Мудрого (Урицкого) произошла стычка между представителями керамической отрасли и сотрудниками управления по защите экономики Донецкой области, производившими процессуальные действия. Суть этих действий заключалась в исполнении решения краматорского суда об изъятии документов, керамических изделий и других материалов, доказывающих уклонение от уплаты налогов одним из предпринимателей. С этой целью исполнители задержали грузовой автомобиль с керамической продукцией, закупленной у разных производителей.
Возмущение керамистов вызвал тот факт, что эту продукцию правоохранители, не устанавливая принадлежности фигуранту, перегрузили в подогнанные ими автомобили. Этим, как считают предприниматели, была нарушена установленная законом процедура. Попытки блокировать вывоз товара закончились потасовкой и вызовом наряда патрульной полиции. После этого собственники арестованной продукции перешли к другим методам: обратились к адвокатам за консультациями и руководству города за поддержкой. На первую встречу с городским головой пришло несколько десятков человек.
Утром 16 июня митингующие не застали Вадима Ляха на рабочем месте - в этот день мэр взял однодневный отпуск для визита в больницу. Однако, узнав о приходе большой группы решительно настроенных предпринимателей, городской голова срочно прибыл в исполком и пригласил керамиков в большой зал заседаний.
Из рассказа пришедших выяснилось, что отрасль лихорадит уже около месяца и что задержанная машина - четвертая по счету. Ситуация, уверяют предприниматели, ведет к тому, что внешние оптовики и перевозчики отказываются сотрудничать со Славянском. Потеря сбыта - смерть для бизнеса. Это, в свою очередь, приведет к росту безработицы, голодным детям и недополученным городом налогам. Аппелируя такими аргументами, производители керамической продукции обратились к мэру и в его лице к горсовету, требуя защиты от "правового беспредела".
Принимать поспешное решение Вадим Лях не стал, объяснив это своей неуверенностью в том, что арестованная продукция действительно на 100% законна. Ведь, если это не так, он может оказаться под угрозой обвинения в покрывательстве подпольного производства. В то же время, городской голова признал, что ситуация сложилась критическая и требует срочного решения. Поскольку конфликт разразился накануне выходных, он попросил у аудитории отсрочки до понедельника - чтобы созвать депутатов и сделать запросы в следственный отдел областной прокуратуры и Управление по защите экономики Донецкой области.
Если в первый раз на встречу с властью пришли десятки славянцев, то 19 июня счет уже пошел на сотни. Митинг под стенами исполкома начался в 9:00 и через час, когда в большом зале собрался депкорпус, народ уже разогрелся и начал требовать мэра. Сориентировавшись, Вадим Лях перенес совещание на крыльцо горисполкома, куда вслед за ним вышли депутаты и приехавшие в Славянск представители вышеупомянутых инстанций.
Обратившись к участникам митинга, последние заявили, что все следственные действия выполнялись строго в рамках законодательства, а если у собственников товара имеются претензии - их можно изложить в обращении в прокуратуру. Реакция собравшихся показала полное недоверие услышанному. В свою очередь, митингующие напомнили, что Конституция регламентирует презумпцию невиновности, и что не они должны доказывать свою легальность, а правоохранителям вменяется предоставить доказательства незаконной деятельности предпринимателей.
После долгих препирательств митингующие выдвинули требование - приостановить следственные действия, инициировать передачу "дела о керамиках" в ГПУ и провести проверку действий областных правоохранителей. Созвонившись, очевидно, с руководством, и. о. начальника следственного отдела проокуратуры Донецкой области Юрий Городницкий объявил, что первый пункт требования уже согласован. После этого депутаты прошли в здание, чтобы выработать повестку дня назначенной на следующее утро внеочередной сессии.
Вспыхнувший конфликт актуализировал давнюю проблему керамического производства - его теневой сегмент. Разговаривая с городским руководством, предприниматели честно признавались в том, что люди во многих цехах работают нелегально. Но, добавляют они, это явление - вынужденное, ибо иначе выживать керамическому предпринимательству невозможно. Насколько верно это утверждение - оставим на совести говоривших.
Стратегическую ценность создавшейся ситуации Вадим Лях оценил верно: "встряска" отрасли - хороший повод, чтобы попробовать ввести ее в рамки закона. С одной стороны, это позволит предпринимателям избежать таких кризисов в будущем, с другой - пополнит городскую казну и обеспечит рядовым работникам легальное трудоустройство. С такой логикой керамики, в принципе, согласны. Но они видят риск в том, что отдельные производители могут отказаться играть по-честному. Для узаконивших свой бизнес это станет крахом, ведь конкурировать с нелегалами они не смогут.
Чем закончится конфликт в стратегической перспективе, сказать сегодня сложно. Что касается тактических задач, то сейчас необходимо решить главную - снизить градус эмоций и разблокировать работу проблемной отрасли.
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• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
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Минувшая неделя прошла в Славянске под знаком массовых выступлений предпринимателей-керамиков, требующих прекратить давление на их бизнес. Предлагаем читателям "ТВ плюс" отследить хронологию разгоревшегося конфликта.