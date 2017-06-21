Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов

На территории городской клинической больницы Славянска завершено рытье котлована под фундамент для пристройки, в которой разместится приемное отделение.

Согласно проекту, здание будет одноэтажным, а его площадь составит порядка 500 квадратных метров. Главный врач горбольницы Владимир Степанов объяснил, что наличие таких приемных отделений является обязательным условием функционирования больниц в госпитальных округах. Строительство приемного отделения планируется завершить в этом году.

Параллельно в главном корпусе больницы ведется утепление стен, ремонт палат на первом и третьем этажах.

Между тем, капитальные ремонты в поликлиническом и первом хирургическом отделениях еще не начаты. На них пришлось объявить повторные торги, поскольку первые были признаны не состоявшимися. Все предложения, поступившие от участников, отклонили из-за недостатков в тендерной документации. Открытие предложений по капремонту корпуса поликлиники состоится в середине июля, по первому хирургическому — в августе.

Напомним, что работы ведутся за счет средств, перераспределенных с неподконтрольных территорий Донецкой области. Заказчиком выступает департамент капитального строительства Донецкой ОВГА.