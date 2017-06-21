Опорная школа: медленно, но тщательно

Ремонт опорной школы Славянска движется малыми темпами. Согласно информации, размещенной возле объекта, срок его сдачи - конец октября текущего года. Но мэр города Вадим Лях больше склоняется к тому, что ремонт окончится к началу 2018-го.

- Я раз в неделю езжу на объект, тороплю подрядчиков, это лишним не будет. Но поскольку школа должна стать образцово-показательной, то лучше потерпеть лишний месяц, но сделать все идеально, - считает мэр.

На данный момент задержка возникла из-за изменений в проектно-сметной документации. Ранее предполагалось, что крыша учебного заведения будет плоской. Но в итоге было принято решение делать ее шатровой.

- Это, в свою очередь, требует внесения изменений в документацию. В итоге на июльскую сессию лишь вносим этот вопрос, - объясняет городской голова.

Сейчас ООШ №13 ограждена забором. Сюда завезены строительные материалы и уже подходят к концу демонтажные работы. Произведена замена части окон. Планируется, что до сентября будут окончены наружные работы, включая крышу. Подразумевается, что внутреннюю отделку удастся совместить с ученым процессом.