Опорная школа: медленно, но тщательно

|21 июня 2017
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Ремонт опорной школы Славянска движется малыми темпами. Согласно информации, размещенной возле объекта, срок его сдачи - конец октября текущего года. Но мэр города Вадим Лях больше склоняется к тому, что ремонт окончится к началу 2018-го.
- Я раз в неделю езжу на объект, тороплю подрядчиков, это лишним не будет. Но поскольку школа должна стать образцово-показательной, то лучше потерпеть лишний месяц, но сделать все идеально, - считает мэр.
На данный момент задержка возникла из-за изменений в проектно-сметной документации. Ранее предполагалось, что крыша учебного заведения будет плоской. Но в итоге было принято решение делать ее шатровой.
- Это, в свою очередь, требует внесения изменений в документацию. В итоге на июльскую сессию лишь вносим этот вопрос, - объясняет городской голова.
Сейчас ООШ №13 ограждена забором. Сюда завезены строительные материалы и уже подходят к концу демонтажные работы. Произведена замена части окон. Планируется, что до сентября будут окончены наружные работы, включая крышу. Подразумевается, что внутреннюю отделку удастся совместить с ученым процессом.
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• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
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• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
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• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
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• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
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• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
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Комментарии к статье «Опорная школа: медленно, но тщательно»
Ремонт опорной школы Славянска движется малыми темпами. Согласно информации, размещенной возле объекта, срок его сдачи - конец октября текущего года. Но мэр города Вадим Лях больше склоняется к тому, что ремонт окончится к началу 2018-го.