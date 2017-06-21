В парке продолжают строить площадки

В городском парке продолжается строительство спортивной площадки и поля с искусственным покрытием размером 42х22 м. Как известно, первый проект реализуется в рамках сотрудничества с USAID, второй — с Донецкой облгосадминистрацией.

В настоящий момент оба объекта находятся в стадии подготовки оснований. В отличие от спортплощадки, под футбольным полем не стали снимать грунт. Гравийную «подушку» решили насыпать сверху земли во избежание затопления площадки почвенной водой. Чтобы края поля не рассыпались, вокруг него сделают бетонный пояс, под который сейчас ставят опалубку.

Напомним, что в парке намечен масштабный проект, на который из областного экологического фонда уже выделено 20 млн. гривен (общая стоимость проекта — 35,5 млн., из них 15,5 млн. должны быть выделены городским бюджетом). Он предусматривает мощение плиткой центральной аллеи парка, расчистку дренажных канав, озеленение, освещение, а также ремонт летнего кинотеатра.