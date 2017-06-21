В парке продолжают строить площадки

|21 июня 2017
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В городском парке продолжается строительство спортивной площадки и поля с искусственным покрытием размером 42х22 м. Как известно, первый проект реализуется в рамках сотрудничества с USAID, второй — с Донецкой облгосадминистрацией.
В настоящий момент оба объекта находятся в стадии подготовки оснований. В отличие от спортплощадки, под футбольным полем не стали снимать грунт. Гравийную «подушку» решили насыпать сверху земли во избежание затопления площадки почвенной водой. Чтобы края поля не рассыпались, вокруг него сделают бетонный пояс, под который сейчас ставят опалубку.
Напомним, что в парке намечен масштабный проект, на который из областного экологического фонда уже выделено 20 млн. гривен (общая стоимость проекта — 35,5 млн., из них 15,5 млн. должны быть выделены городским бюджетом). Он предусматривает мощение плиткой центральной аллеи парка, расчистку дренажных канав, озеленение, освещение, а также ремонт летнего кинотеатра.
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• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
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• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
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• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
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Комментарии к статье «В парке продолжают строить площадки»
В городском парке продолжается строительство спортивной площадки и поля с искусственным покрытием размером 42х22 м. Как известно, первый проект реализуется в рамках сотрудничества с USAID, второй — с Донецкой облгосадминистрацией.