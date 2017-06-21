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Фотофакт

Динамика конфликта

«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

Светлана Вьюниченко
21 июня 2017 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Реконструкция двух общежитий для переселенцев, расположенных на ул. Светлодарской, 28-а (на фото) и Вокзальной, 8, на сегодняшний день не ведется. По словам мэра Славянска Вадима Ляха, город приостановил отношения с подрядчиком и готовит документы для иска в суд.

- Подрядчики затянули работы, выполнили лишь самые дешевые из них. В зданиях вставлены окна и убраны перегородки. Больше они ничего за 2 месяца не сделали, - объяснил городской голова.

В настоящее время славянские власти ведут переговоры с представителями ЕС, пытаясь добиться продления срока реализации проекта. Если это удастся, то отсрочка будет второй по счету. 

- В противном случае нам придется вернуть деньги, которые Евросоюз выделял на проект. К счастью, то, что уже потрачено, а это около 1 млн. грн., с нас требовать не будут, - объяснил городской голова. 

Отметим, что 7 марта городские власти заявили, что тендер на ремонт общежитий после долгих перипетий выиграло ООО «Финансово-строительная компания «Луч». За выполнение работ подрядчик запросил 7,7 млн. по общежитию на ул. Светлодарской и 7,2 млн. грн. по зданию на ул. Вокзальной. Та же фирма выполняла и ремонт по проекту «Жилье для переселенцев» в Краматорске. Там, по словам Вадима Ляха, также пришлось просить ЕС об отсрочке. Краматорску в просьбе не отказали. Но у соседей, в отличие от нас, это было в первый раз.

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Комментарии к статье ««Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке»

Реконструкция двух общежитий для переселенцев, расположенных на ул. Светлодарской, 28-а (на фото) и Вокзальной, 8, на сегодняшний день не ведется. По словам мэра Славянска Вадима Ляха, город приостановил отношения с подрядчиком и готовит документы для иска в суд.

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