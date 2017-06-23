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Фотофакт

Динамика конфликта

На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

Антон Скворцов
23 июня 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Владимир Волик утверждает, что мусор возле своего киоска складывал не он. Фото - Антон Скворцов.

На очередном заседании исполнительного комитета 21 июня произошел конфликт между руководством города и местным предпринимателем Владимиром Воликом, который занимается ремонтом обуви.

Причиной стала жалоба Волика, которую он направил в исполком в связи с неправомерным, как он считает, наложением на него штрафных взысканий. 

Мужчина более тридцати лет занимается ремонтом обуви. Киоск, где он работает, находится в микрорайоне Артема, рядом с кафе «Елочки». Осенью минувшего года объект проверила инспекция по благоустройству. По результатам проверки полиция выписала предпринимателю штраф в размере 340 гривен за ненадлежащее содержание прилегающей территории, на которой лежали срезанные ветви хвойных деревьев и прочий мусор. Между тем, Владимир Волик утверждает, что в данной ситуации он не виновен — дескать, ветви попросило на время оставить возле его киоска руководство кафе, но вовремя их не убрало. Мужчина решил обжаловать действия инспекции, однако в сроки, отведенные для этого, не уложился. Впрочем, штраф он тоже не заплатил. 

Второй раз штраф ему выписали в мае текущего года, за то же самое нарушение. Только на этот раз за строительный мусор, который, по словам Волика, опять-таки на его участке попросило оставить кафе. Поскольку нарушение стало повторным, предпринимателю «впаяли» уже 850 гривен. Платить мужчина не стал и в этот раз, решив пожаловаться в исполком. 

Поддержать предпринимателя пришел актив общественного совета во главе с председателем. Вели себя гости достаточно бесцеремонно, постоянно перебивая  мэра и переходя в общении с ним на «ты». В результате вместо конструктивного диалога получилась эмоциональная словесная перепалка. 

Городской голова Вадим Лях упрекнул предпринимателя в том, что тот не удосужился за полгода привести территорию возле своего объекта в порядок, а также заявил, что на киоск нет разрешительных документов. На замечание Волика о том, что тот является пенсионером и инвалидом и поэтому заслуживает снисходительного отношения, мэр вспомнил, что тот облил его водой на одном из массовых мероприятий (по всей видимости, речь идет о прошлогоднем праздновании  9 Мая в городском парке, - прим.) и в его ограниченных физических способностях усомнился. В ответ общественники заявили, что нежелание мэра пойти навстречу предпринимателю продиктовано личной неприязнью. Вадим Лях это обвинение отверг и в конечном итоге посоветовал предпринимателю обжаловать действия властей в суде.

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Комментарии к статье «На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником»

На очередном заседании исполнительного комитета 21 июня произошел конфликт между руководством города и местным предпринимателем Владимиром Воликом, который занимается ремонтом обуви.

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