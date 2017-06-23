На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

|23 июня 2017
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На очередном заседании исполнительного комитета 21 июня произошел конфликт между руководством города и местным предпринимателем Владимиром Воликом, который занимается ремонтом обуви.
Причиной стала жалоба Волика, которую он направил в исполком в связи с неправомерным, как он считает, наложением на него штрафных взысканий.
Мужчина более тридцати лет занимается ремонтом обуви. Киоск, где он работает, находится в микрорайоне Артема, рядом с кафе «Елочки». Осенью минувшего года объект проверила инспекция по благоустройству. По результатам проверки полиция выписала предпринимателю штраф в размере 340 гривен за ненадлежащее содержание прилегающей территории, на которой лежали срезанные ветви хвойных деревьев и прочий мусор. Между тем, Владимир Волик утверждает, что в данной ситуации он не виновен — дескать, ветви попросило на время оставить возле его киоска руководство кафе, но вовремя их не убрало. Мужчина решил обжаловать действия инспекции, однако в сроки, отведенные для этого, не уложился. Впрочем, штраф он тоже не заплатил.
Второй раз штраф ему выписали в мае текущего года, за то же самое нарушение. Только на этот раз за строительный мусор, который, по словам Волика, опять-таки на его участке попросило оставить кафе. Поскольку нарушение стало повторным, предпринимателю «впаяли» уже 850 гривен. Платить мужчина не стал и в этот раз, решив пожаловаться в исполком.
Поддержать предпринимателя пришел актив общественного совета во главе с председателем. Вели себя гости достаточно бесцеремонно, постоянно перебивая мэра и переходя в общении с ним на «ты». В результате вместо конструктивного диалога получилась эмоциональная словесная перепалка.
Городской голова Вадим Лях упрекнул предпринимателя в том, что тот не удосужился за полгода привести территорию возле своего объекта в порядок, а также заявил, что на киоск нет разрешительных документов. На замечание Волика о том, что тот является пенсионером и инвалидом и поэтому заслуживает снисходительного отношения, мэр вспомнил, что тот облил его водой на одном из массовых мероприятий (по всей видимости, речь идет о прошлогоднем праздновании 9 Мая в городском парке, - прим.) и в его ограниченных физических способностях усомнился. В ответ общественники заявили, что нежелание мэра пойти навстречу предпринимателю продиктовано личной неприязнью. Вадим Лях это обвинение отверг и в конечном итоге посоветовал предпринимателю обжаловать действия властей в суде.
23 июня 2017
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— 23 июня 2017 —
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Об этом рассказал замначальника УГГ по учету газа Валерий Волков (на фото).
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23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
• Славянск первым увидел «Единственный круг»
• Славянску предложили начать «строить Европу»
• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
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Комментарии к статье «На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником»
На очередном заседании исполнительного комитета 21 июня произошел конфликт между руководством города и местным предпринимателем Владимиром Воликом, который занимается ремонтом обуви.