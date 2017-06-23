На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником

Причиной стала жалоба Волика, которую он направил в исполком в связи с неправомерным, как он считает, наложением на него штрафных взысканий.

Мужчина более тридцати лет занимается ремонтом обуви. Киоск, где он работает, находится в микрорайоне Артема, рядом с кафе «Елочки». Осенью минувшего года объект проверила инспекция по благоустройству. По результатам проверки полиция выписала предпринимателю штраф в размере 340 гривен за ненадлежащее содержание прилегающей территории, на которой лежали срезанные ветви хвойных деревьев и прочий мусор. Между тем, Владимир Волик утверждает, что в данной ситуации он не виновен — дескать, ветви попросило на время оставить возле его киоска руководство кафе, но вовремя их не убрало. Мужчина решил обжаловать действия инспекции, однако в сроки, отведенные для этого, не уложился. Впрочем, штраф он тоже не заплатил.

Второй раз штраф ему выписали в мае текущего года, за то же самое нарушение. Только на этот раз за строительный мусор, который, по словам Волика, опять-таки на его участке попросило оставить кафе. Поскольку нарушение стало повторным, предпринимателю «впаяли» уже 850 гривен. Платить мужчина не стал и в этот раз, решив пожаловаться в исполком.

Поддержать предпринимателя пришел актив общественного совета во главе с председателем. Вели себя гости достаточно бесцеремонно, постоянно перебивая мэра и переходя в общении с ним на «ты». В результате вместо конструктивного диалога получилась эмоциональная словесная перепалка.

Городской голова Вадим Лях упрекнул предпринимателя в том, что тот не удосужился за полгода привести территорию возле своего объекта в порядок, а также заявил, что на киоск нет разрешительных документов. На замечание Волика о том, что тот является пенсионером и инвалидом и поэтому заслуживает снисходительного отношения, мэр вспомнил, что тот облил его водой на одном из массовых мероприятий (по всей видимости, речь идет о прошлогоднем праздновании 9 Мая в городском парке, - прим.) и в его ограниченных физических способностях усомнился. В ответ общественники заявили, что нежелание мэра пойти навстречу предпринимателю продиктовано личной неприязнью. Вадим Лях это обвинение отверг и в конечном итоге посоветовал предпринимателю обжаловать действия властей в суде.