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Фотофакт

Динамика конфликта

Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности

Павел Коротенко
23 июня 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Заседание коллегии Славянского района, состоявшееся 21 июня, началось с поздравления работников районного архива с 85-летием с момента основания учреждения. Первым пунктом повестки дня, кстати, был отчет об учете архивных документов в подведомственных учреждениях и организациях.

Качество улучшается, но есть нюансы

Как сообщила руководитель архивного отдела райадминистрации Любовь Труш, сейчас в возглавляемой ей структуре хранится более 11 тысяч дел, поступивших из 75 фондов. В 40 действующих учреждениях хранится почти 14 тыс. документов, половина из которых отражает кадровые вопросы. На протяжении 2016-17 гг. отдел осуществил 17 проверок соблюдения законодательства в сфере хранения и оборота документов. Проведенные мероприятия показали, что, не взирая не мелкие недочеты, качество работы с документами повысилось. 

Вместе с тем в последние годы обозначились несколько «проблемных» местных советов, где требуется навести порядок. В этом ключе прозвучали села Рай-Александровка, Прелестное и Александровка. Первое вошло в состав Николаевской объединенной тергромады, два вторых – в состав Черкасской. И если в отношении последней проблема решается, что подтвердил представитель Черкасской громады, то по Николаевской ОТГ вопрос завис. Тот факт, что ее представителя на заседании не было, председательствующий попросил внести в протокол. Дополнительных вопросов к докладчику у аудитории не возникло.

Реализация инфраструктурных проектов

По словам начальника отдела экономики Славянской РГА Александра Авдиянца, в текущем году на территории района планируется реализовать 21 инфраструктурный проект на общую сумму 48,5 млн. грн. В их числе: 3 проекта в категории «водоснабжение и водоотведение» (2,26 млн. грн.), 7- в категории «энергоэффективность» (5,9 млн. грн.), 7 - в разделе «объекты социальной сферы» (22,6 млн. грн.) и 4 проекта по капремонту транспортной инфраструктуры (12,8 млн. грн.). Кроме того, за счет областной субвенции в селе Хрестыще планируется провести термомодернизацию здания школы.  

На сегодняшний день 5 проектов уже выполнены, все они касаются Былбасовской ООШ І-ІІІ ступеней. 10 проектов пребывают в стадии реализации, по 6-ти объектам еще не заключены договоры, в одном случае – отсутствует финансирование. Учитывая актуальность темы, председателя Славянской РГА Евгения Данилюка, похоже, удивило отсутствие вопросов к докладчику. 

Энергосбережение и энергоэффективность

Как объяснил начальник отдела ЖКХ Славянской РГА Артем Матяшов, в текущем году  планируются мероприятия по замене насосного оборудования на скважинах, реконструкция сетей наружного освещения (с применением светонакопительных панелей), а также проведение энергоаудита и разработка проектно-сметной документации для термомодернизации общеобразовательных школ Славянского района (с частичной реконструкцией школьных котельных). Часть работ, по словам докладчика, уже выполнена, остальные – продолжаются. 

Когда на вопрос Евгения Данилюка – есть ли у присутствующих вопросы, аудитория ответила молчанием, председатель райгосадминистрации не выдержал и призвал членов коллегии выйти из инертного режима и активней включаться в работу. Подействует ли это внушение на председателей местных советов, покажет дальнейшая работа коллегиального органа.

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Комментарии к статье «Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности»

Заседание коллегии Славянского района, состоявшееся 21 июня, началось с поздравления работников районного архива с 85-летием с момента основания учреждения. Первым пунктом повестки дня, кстати, был отчет об учете архивных документов в подведомственных учреждениях и организациях.

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