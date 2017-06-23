Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности

|23 июня 2017
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Заседание коллегии Славянского района, состоявшееся 21 июня, началось с поздравления работников районного архива с 85-летием с момента основания учреждения. Первым пунктом повестки дня, кстати, был отчет об учете архивных документов в подведомственных учреждениях и организациях.
Как сообщила руководитель архивного отдела райадминистрации Любовь Труш, сейчас в возглавляемой ей структуре хранится более 11 тысяч дел, поступивших из 75 фондов. В 40 действующих учреждениях хранится почти 14 тыс. документов, половина из которых отражает кадровые вопросы. На протяжении 2016-17 гг. отдел осуществил 17 проверок соблюдения законодательства в сфере хранения и оборота документов. Проведенные мероприятия показали, что, не взирая не мелкие недочеты, качество работы с документами повысилось.
Вместе с тем в последние годы обозначились несколько «проблемных» местных советов, где требуется навести порядок. В этом ключе прозвучали села Рай-Александровка, Прелестное и Александровка. Первое вошло в состав Николаевской объединенной тергромады, два вторых – в состав Черкасской. И если в отношении последней проблема решается, что подтвердил представитель Черкасской громады, то по Николаевской ОТГ вопрос завис. Тот факт, что ее представителя на заседании не было, председательствующий попросил внести в протокол. Дополнительных вопросов к докладчику у аудитории не возникло.
По словам начальника отдела экономики Славянской РГА Александра Авдиянца, в текущем году на территории района планируется реализовать 21 инфраструктурный проект на общую сумму 48,5 млн. грн. В их числе: 3 проекта в категории «водоснабжение и водоотведение» (2,26 млн. грн.), 7- в категории «энергоэффективность» (5,9 млн. грн.), 7 - в разделе «объекты социальной сферы» (22,6 млн. грн.) и 4 проекта по капремонту транспортной инфраструктуры (12,8 млн. грн.). Кроме того, за счет областной субвенции в селе Хрестыще планируется провести термомодернизацию здания школы.
На сегодняшний день 5 проектов уже выполнены, все они касаются Былбасовской ООШ І-ІІІ ступеней. 10 проектов пребывают в стадии реализации, по 6-ти объектам еще не заключены договоры, в одном случае – отсутствует финансирование. Учитывая актуальность темы, председателя Славянской РГА Евгения Данилюка, похоже, удивило отсутствие вопросов к докладчику.
Как объяснил начальник отдела ЖКХ Славянской РГА Артем Матяшов, в текущем году планируются мероприятия по замене насосного оборудования на скважинах, реконструкция сетей наружного освещения (с применением светонакопительных панелей), а также проведение энергоаудита и разработка проектно-сметной документации для термомодернизации общеобразовательных школ Славянского района (с частичной реконструкцией школьных котельных). Часть работ, по словам докладчика, уже выполнена, остальные – продолжаются.
Когда на вопрос Евгения Данилюка – есть ли у присутствующих вопросы, аудитория ответила молчанием, председатель райгосадминистрации не выдержал и призвал членов коллегии выйти из инертного режима и активней включаться в работу. Подействует ли это внушение на председателей местных советов, покажет дальнейшая работа коллегиального органа.
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Об этом рассказал замначальника УГГ по учету газа Валерий Волков (на фото).
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23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
• Славянск первым увидел «Единственный круг»
• Славянску предложили начать «строить Европу»
• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
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Комментарии к статье «Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности»
Заседание коллегии Славянского района, состоявшееся 21 июня, началось с поздравления работников районного архива с 85-летием с момента основания учреждения. Первым пунктом повестки дня, кстати, был отчет об учете архивных документов в подведомственных учреждениях и организациях.