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Фотофакт

Молодежные увлечения

Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства

Антон Скворцов
27 июня 2017 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На заседании городского общественного совета, состоявшемся 23 июня, рассматривались две основные темы – ситуация в керамической отрасли Славянска и ожидаемое повышение тарифов на водоснабжение. В разделе «разное» обсудили льготный проезд ветеранов АТО.

Никакой ясности

Первоочередным вопросом повестки дня стала тема кризиса, сложившегося в сфере производства керамической продукции. Докладчиком выступил председатель общественной организации «Союз производителей художественной керамики Славянска» Андрей Мищенко. Поскольку после всплеска эмоций 19 июня ситуация практически не изменилась, ничего нового собравшимся общественник рассказать не смог. Лишь добавил, что в настоящее время в городе остановились не только керамическая отрасль, но и смежные с ней отрасли – транспорт, упаковка, поставка массы и глазури. Опасаясь стать следующей жертвой «беспредела», работу приостановили даже легальные производители керамики. Подпольные, как можно догадаться, еще глубже ушли в тень.

Потратив на обсуждение темы более часа и выслушав требования керамиков о четких правилах ведения бизнеса, члены совета пришли к решению обратиться к руководству города с ходатайством о создании рабочей группы, в состав которой, по мнению инициаторов, должны войти представители профильных отделов исполкома, городского депутатского корпуса, правоохранителей, государственных структур. Обязательно в эту группу необходимо включить несколько частных предпринимателей, производящих услуги и продукцию, считают авторы предложения.

Вместе с тем, участники заседания признали, что конфликт перешел в латентную фазу, и ясности в нем, на сегодняшний день, нет никакой. Единственная новость касалась того, что 29 июня в Бахмутском суде должна рассматриваться апелляция на решение об обыске и опечатывании производственного помещения ООО «Форанд».

Прогноз по тарифам

Следующей темой стали тарифы на услугу водоснабжения. На рассмотрение этого вопроса приглашался гендиректор «Славянскгорводоканала» Андрей Кийко. Однако, сославшись на больничный лист, он на заседание не пришел. Его неявку частично компенсировал телефонный разговор, состоявшийся накануне между руководителем горводоканала и председателем общественного совета Славянска Андреем Федорченко. По словам последнего, Андрей Кийко подтвердил, что компания «Вода Донбасса» собирается повысить отпускные цены на воду с 4 до 7 грн. за кубический метр, однако на абонентах КП «Словгорводоканал» это повышение не отразится. Разницу в цене предприятие обязуется компенсировать за счет уменьшения потерь на внутренних сетях. 

Такое сообщение вызвало в аудитории скепсис. Участники собрания заявили, что без приборов учета отследить динамику потерь невозможно. Кроме того, напомнили присутствующие, необходимо говорить не только о стоимости услуги, но и об ее качестве.  В связи с этим прозвучало предложение обратиться к депутатам с просьбой изыскать в городском бюджете средства для закупки оборудования, позволяющего проводить экспресс-анализ качества потребляемой горожанами воды. Решение по этому вопросу отложили до следующего заседания совета.

Льготные пассажироперевозки 

В разделе «разное» рассмотрели тему льготного пользования пассажирским транспортом участниками антитеррористической операции. По словам выступавших общественников, в Славянске периодически фиксируются случаи, когда водители маршруток категорически отказывают в бесплатном проезде ветеранам АТО. 

Для урегулирования этой проблемы общественный совет намерен вынести ее на обсуждение депутатской комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции. 

На это заседание общественники предлагают пригласить представителей городского отдела транспорта и предпринимателей, осуществляющих услуги пассажироперевозок.

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Комментарии к статье «Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства»

На заседании городского общественного совета, состоявшемся 23 июня, рассматривались две основные темы – ситуация в керамической отрасли Славянска и ожидаемое повышение тарифов на водоснабжение. В разделе «разное» обсудили льготный проезд ветеранов АТО.

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