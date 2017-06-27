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Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду

Антон Скворцов
27 июня 2017 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В понедельник, 26 июня, в очередной раз была прекращена подача воды центральной части Славянска, а также микрорайонам Химик, Семеновка, Масложир, Машмет, Варшава и части улиц Черевковки. Эта мера вынужденная, объяснил на аппаратном совещании 27 числа генеральный директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко.

Остановка водоснабжения связана с реконструкцией дюкера (подводной части) водовода №9, который проходит через старое русло Казенного Торца. Андрей Кийко заверил, что работы должны быть завершены в тот же день. К вечеру подача воды возобновится, и к утру среды, 28 июня, после опрессовки системы, она появится в кранах.    

Работы ведутся по заказу обладминистрации за счет средств, перераспределенных с неподконтрольной территории Донецкой области. 

Три недели назад вышеперечисленным районам воду уже отключали. Это также было связано с заменой участка 9-го водовода.

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Комментарии к статье «Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду»

В понедельник, 26 июня, в очередной раз была прекращена подача воды центральной части Славянска, а также микрорайонам Химик, Семеновка, Масложир, Машмет, Варшава и части улиц Черевковки. Эта мера вынужденная, объяснил на аппаратном совещании 27 числа генеральный директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко.

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