Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду

В понедельник, 26 июня, в очередной раз была прекращена подача воды центральной части Славянска, а также микрорайонам Химик, Семеновка, Масложир, Машмет, Варшава и части улиц Черевковки. Эта мера вынужденная, объяснил на аппаратном совещании 27 числа генеральный директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко.

Остановка водоснабжения связана с реконструкцией дюкера (подводной части) водовода №9, который проходит через старое русло Казенного Торца. Андрей Кийко заверил, что работы должны быть завершены в тот же день. К вечеру подача воды возобновится, и к утру среды, 28 июня, после опрессовки системы, она появится в кранах.

Работы ведутся по заказу обладминистрации за счет средств, перераспределенных с неподконтрольной территории Донецкой области.

Три недели назад вышеперечисленным районам воду уже отключали. Это также было связано с заменой участка 9-го водовода.