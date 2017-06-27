Въезд на Северное кладбище откроют

По словам мэра, такая информация поступила к нему на состоявшейся накануне встрече с жителями одноименного микрорайона. «Жалуются, что не могут подвезти пожилых людей, а там большие расстояния... Приходится оставлять машину на входе и идти пешком», - озвучил он проблему.

По словам градоначальника, ограничения на въезд вводились весной при подготовке кладбищ к поминальным дням. Теперь же причина подобных мер остается для него непонятной.

Представитель КПО Наталья Безверхая объяснила, что автомобили не пускают на территорию кладбища, чтобы они не мешали проезду спецтехники предприятия. Тем не менее, пообещала, что въезд откроют.