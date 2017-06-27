|27 июня 2017
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Вадим Лях поинтересовался, на каком основании «Контора похоронного обслуживания» запрещает частным машинам въезд на Северное кладбище.
По словам мэра, такая информация поступила к нему на состоявшейся накануне встрече с жителями одноименного микрорайона. «Жалуются, что не могут подвезти пожилых людей, а там большие расстояния... Приходится оставлять машину на входе и идти пешком», - озвучил он проблему.
По словам градоначальника, ограничения на въезд вводились весной при подготовке кладбищ к поминальным дням. Теперь же причина подобных мер остается для него непонятной.
Представитель КПО Наталья Безверхая объяснила, что автомобили не пускают на территорию кладбища, чтобы они не мешали проезду спецтехники предприятия. Тем не менее, пообещала, что въезд откроют.
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• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
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• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
• Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы
• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
• С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу
23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
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Комментарии к статье «Въезд на Северное кладбище откроют»
Вадим Лях поинтересовался, на каком основании «Контора похоронного обслуживания» запрещает частным машинам въезд на Северное кладбище.