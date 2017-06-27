|27 июня 2017
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В скором времени наконец-то должна начаться укладка асфальтобетонного покрытия на улице Университетской (Ленина), сообщил Вадим Лях.
По его словам, подрядчик на эти работы уже определен. В связи с этим коммунальным предприятиям дано поручение поднять оголовки технологических колодцев до будущего уровня проезжей части.
27 июня 2017
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• Университетская: ремонт скоро начнется
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• В Славянске создают форум местного развития
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• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
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— 27 июня 2017 —
Вадим Лях поинтересовался, на каком основании «Контора похоронного обслуживания» запрещает частным машинам въезд на Северное кладбище.
— 27 июня 2017 —
В понедельник, 26 июня, в очередной раз была прекращена подача воды центральной части Славянска, а также микрорайонам Химик, Семеновка, Масложир, Машмет, Варшава и части улиц Черевковки. Эта мера вынужденная, объяснил на аппаратном совещании 27 числа генеральный директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко.
— 27 июня 2017 —
Очередная пресс-конференция с мэром Славянска Вадимом Ляхом состоялась 27 июня. Вопросы, которые на ней поднимались, касались жизнедеятельности города.
— 27 июня 2017 —
На заседании городского общественного совета, состоявшемся 23 июня, рассматривались две основные темы – ситуация в керамической отрасли Славянска и ожидаемое повышение тарифов на водоснабжение. В разделе «разное» обсудили льготный проезд ветеранов АТО.
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27 июня 2017
• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
• Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы
• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
• С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу
23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
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Комментарии к статье «Университетская: ремонт скоро начнется»
В скором времени наконец-то должна начаться укладка асфальтобетонного покрытия на улице Университетской (Ленина), сообщил Вадим Лях.