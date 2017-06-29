Общественные туалеты в Славянске строить не будут

|29 июня 2017
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«В городе-курорте должны быть бесплатные уличные туалеты. Руководство Славянска обязано позаботиться о жителях. Тем более, в такой специфической нужде. Считаю, что туалет необходимо построить на ул. Шевченко, рядом с гостиницей», - с таким письмом обратился в редакцию читатель, участник Второй мировой войны Виктор Михайлович.
По словам ветерана с активной жизненной позицией, свою идею он озвучивал городским властям еще в каденцию Нели Штепы, делился ею с руководством Славянска и позже. Локацию для туалета, объясняет Виктор Михайлович, он выбирал, исходя из того, что рядом находится бульвар, по которому часто гуляют люди. А если сдерживать позывы к мочеиспусканию, то особо гулять никому не захочется.
Приходится признать, что с бесплатными общественными туалетами в Славянске действительно туго. Один из них расположен в Шелковичном парке, еще один - во дворе горбольницы №1. Имеется подобное сооружение на автостанции. За посещение остальных общественных туалетов придется платить. Средняя цена вопроса - 2-3 грн.
По идее, терпящий нужду славянец может справить ее в любом общественном заведении. Например, кафе, парикмахерской, кинотеатре, поликлинике, не говоря уже о здании исполкома. Однако в последнем подавляющее большинство ватерклозетов сопровождается табличками «закрыто» либо «только для сотрудников». В заведениях общепита зачастую в туалет пускают лишь своих клиентов. В отдельных парикмахерских в туалет попасть невозможно даже после стрижки. Исключение, и то неохотно, делают только для детей.
При этом в «Государственных строительных нормах» прописано, что общественные туалеты должны быть построены в расчете «один прибор (унитаз) на 1 тысячу человек». То есть, теоретически Славянск может располагать тысячей общественных унитазов. В этих же «Нормах» объясняется, что общественные туалеты должны быть расположены в местах массового сосредоточения людей: на площадях, транспортных магистралях, улицах с большим пешеходным движением; на площадях у железнодорожных и автовокзалов; в местах проведения массовых мероприятий; в зонах размещения крупных объектов торговли и услуг, общественного питания, культурно-развлекательного и спортивного назначения.
Более того, там дается точная установка, как должен выглядеть общественный туалет. Оказывается, территорию вокруг данного сооружения необходимо озеленить и заасфальтировать, причем с уклоном для отвода поверхностных вод. Перед входом в общественную уборную не должно быть ступенек и других барьеров. ограничивающих беспрепятственное передвижение. Зато в клозете должна иметься механическая вытяжная вентиляционная система, чтобы обеспечивать пятикратный воздухообмен помещения на протяжении каждого часа.
Справедливости ради добавим, что нигде в «Государственных строительных нормах» не указано, что общественный туалет должен быть бесплатным. Главное - его наличие и доступность.
Из этих же принципов, как объяснила начальник управления ЖКХ Ольга Заруба, исходят и в Славянске.
- Отмечу, что бесплатные уличные туалеты себя не оправдали. Если он бесплатный, значит, никто не следит за порядком и не убирает. Вряд ли современные граждане смогут зайти в такой ватерклозет. А если туалет частный, то там будет чистота, потому что проверяющим органам есть с кого спросить, - говорит начальник УЖКХ.
По ее словам, строительства новых общественных уборных в городе не предвидится. Некоторое время назад поднимался вопрос о ремонте заброшенного общественного туалета, расположенного за зданием исполкома. Но от этой идеи в итоге отказались. Во время массовых мероприятий коммунальники устанавливают биотуалеты. Так что, если речь и пойдет о покупке, то только дополнительных подобных устройств.
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Комментарии к статье «Общественные туалеты в Славянске строить не будут»
«В городе-курорте должны быть бесплатные уличные туалеты. Руководство Славянска обязано позаботиться о жителях. Тем более, в такой специфической нужде. Считаю, что туалет необходимо построить на ул. Шевченко, рядом с гостиницей», - с таким письмом обратился в редакцию читатель, участник Второй мировой войны Виктор Михайлович.