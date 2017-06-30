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Молодежные увлечения

Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка

Светлана Вьюниченко
30 июня 2017 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Выполнение закона о декоммунизации в Славянске, как выяснилось, прошло с перегибами. Некоторые из них всплывают только сейчас.

После массового переименования топонимов, на которое городу потребовалось более года, в Славянске возникло два переулка Железнодорожных и два Горных. Теперь эти просчеты, как объяснил и. о. начальника управления архитектуры Александр Пахомов, предстоит устранять.

Напомним, что всего в городе поменяли названия 163-м топонимам. При этом, по словам начальника отдела внутренней политики Дмитрия Кравченко, 117 наименований переименовали городские власти. Остальные 46 додекоммунизировал губернатор Донецкой области Павел Жебривский. Стоит отметить, что в других городах и районах практически всю работу власти проделали сами. Славянск же занял первое место по числу топонимов, подпадающих под декоммунизацию, до которых у местных чиновников «не дошли руки». Например, следующий по списку «должников» Краматорск не справился с 8 названиями. Как говорится. разница налицо.  

Переулки-двойники были в числе тех, которым новые имена придумывал председатель ДонОВГА. Согласно его распоряжению от 3 июня 2016 года, он изменил топоним «улица, переулок, въезд Жукова» на «улица, переулок, въезд Железнодорожная» а пер. Расковой на Горный. Тот факт, что переулки с таким названием в Славянске уже имеются, от руководителя области ускользнул. Вряд ли это полностью упущение Жебривского. Если бы местные органы действовали в рамках закона, губернатору в эти тонкости вникать просто бы не пришлось. Ведь местным органам власти на декоммунизацию отводился срок с мая 2015 года по март 2016-го. Но они в него не уложились. 

Оба переулка Железнодорожных находятся в одноименном микрорайоне. А оба Горных – на Славкурорте. Это еще больше запутывает коммунальные службы, «скорую помощь» и даже правоохранителей. Ситуация осложняется тем, что зачастую их диспетчерские службы находятся в других городах. И, например, патрульные наряды направляются к месту вызова диспетчером из Мариуполя. Там, где «зависнет» даже местный, у иногородних шансов разобраться немного.  

Разумеется, проблема будет решена. Как объяснил Александр Пахомов, на июльскую сессию городского совета выносится вопрос о новом переименовании улицы, въезда и переулка Железнодорожых. Тех самых, что ранее были Жукова. Теперь им вернут историческое название улица (переулок, въезд) Мостовая. 

В переулке Горном с подачи комитета микрорайона сейчас проходят собрания жителей. Им предстоит определиться с новым топонимом, поскольку более «исторического» имени, чем «Расковой», у переулка никогда не было. Потом новый топоним будет вынесен на рассмотрение депутатов горсовета. 

Более всего пострадают те жители, которые уже успели оформить документы с новым названием переулков. В Железнодорожном таких, по сведениям и. о. главного архитектора, двое. Сколько на Горном, пока неизвестно. 

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Комментарии к статье «Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка»

Выполнение закона о декоммунизации в Славянске, как выяснилось, прошло с перегибами. Некоторые из них всплывают только сейчас.

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