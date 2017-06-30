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Фотофакт

Молодежные увлечения

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

Антон Скворцов
30 июня 2017 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Купаться в этом озере не рекомендуется.

В чаше глиняного карьера, расположенного поблизости от улицы Батюка, в очередной раз образовалось канализационное озеро. Хозфекальные стоки натекли в нее из смотрового колодца, который находится на склоне около дороги.

Как сообщил главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексея Шурко, причиной стал засор коллектора, отводящего стоки из микрорайонов Артема и Лесного. Засоры же образует крупный бытовой мусор, в частности, остатки мебели, которые бросает в открытые люки местное население. «Кроме того, подозреваем несанкционированный слив из ассенизационных бочек, не принадлежащих водоканалу», - отметил он. 

Отметим, что подобные ЧП происходили не единожды. Первый раз разлив фекалий случился в карьере в июне 2012 года. Тогда городские власти предприняли экстренные меры по ликвидации проблемы. Ситуация была объявлена чрезвычайной, для отвода стоков на дне карьера вырыли траншею и поставили перекачку. Авария повторилась спустя год. 

Похоже, что карьер рискует окончательно превратиться в резервуар-отстойник. Если, конечно, власти не предпримут кардинальных мер по предотвращению подобных ситуаций.

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Комментарии к статье «В карьере на Артема опять появилось сточное озеро »

В чаше глиняного карьера, расположенного поблизости от улицы Батюка, в очередной раз образовалось канализационное озеро. Хозфекальные стоки натекли в нее из смотрового колодца, который находится на склоне около дороги.

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