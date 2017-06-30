|30 июня 2017
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В чаше глиняного карьера, расположенного поблизости от улицы Батюка, в очередной раз образовалось канализационное озеро. Хозфекальные стоки натекли в нее из смотрового колодца, который находится на склоне около дороги.
Как сообщил главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексея Шурко, причиной стал засор коллектора, отводящего стоки из микрорайонов Артема и Лесного. Засоры же образует крупный бытовой мусор, в частности, остатки мебели, которые бросает в открытые люки местное население. «Кроме того, подозреваем несанкционированный слив из ассенизационных бочек, не принадлежащих водоканалу», - отметил он.
Отметим, что подобные ЧП происходили не единожды. Первый раз разлив фекалий случился в карьере в июне 2012 года. Тогда городские власти предприняли экстренные меры по ликвидации проблемы. Ситуация была объявлена чрезвычайной, для отвода стоков на дне карьера вырыли траншею и поставили перекачку. Авария повторилась спустя год.
Похоже, что карьер рискует окончательно превратиться в резервуар-отстойник. Если, конечно, власти не предпримут кардинальных мер по предотвращению подобных ситуаций.
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Комментарии к статье «В карьере на Артема опять появилось сточное озеро »
В чаше глиняного карьера, расположенного поблизости от улицы Батюка, в очередной раз образовалось канализационное озеро. Хозфекальные стоки натекли в нее из смотрового колодца, который находится на склоне около дороги.