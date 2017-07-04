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Славянск после оккупации

Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета

Павел Коротенко
4 июля 2017 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянщина присоединилась к областному проекту "Донецкий куркуль". Такое решение депутатский корпус Славянского районного совета принял в ходе очередной, 18-й сессии, проходившей 30 июня.

Поддержка предпринимательства

Сессия утвердила Программу развития малого и среднего бизнеса на 2017-2018 гг. Как доложил начальник отдела экономики Славянской РГА Александр Авдиянц, внесенные в документ мероприятия позволят через полтора года увеличить количество действующих в районе частных предприятий со 153 до 163, объем реализованной ими продукции - с 672,5 до 679,3 млн. грн., создать 17 рабочих мест и обеспечить предпринимателям комфортные условия.

Итоговая сумма программы пока не определена. Она зависит от средств, которые смогут выделить другие участники программы: фонд социального страхования на случай безработицы (открытие ЧП, создание рабочих мест, профессиональное обучение), органы местного самоуправления (восстановление объектов инфраструктуры, открытие кредитных линий, предоставление админуслуг), прочее. 

Единственная заполненная позиция документа относится к анонсированному губернатором проекту "Донецкий куркуль", в рамках которого запланирована финансовая помощь открывающим свой бизнес предпринимателям. В масштабах Славянского района цена вопроса составляет 2,5 млн. грн., половина из которых поступит из областного бюджета. Вторую половину профинансирует бюджет района (250 тыс. грн.), местные советы (500 тыс. грн.) и предприниматели (500 тыс. грн.).

Дополнения и изменения

Также районный депкорпус принял изменения в действующую Программу социально-экономического развития. В частности, депутаты согласились предусмотреть в бюджете 130,5 тыс. грн. на покупку компьютерной техники для казначейской  службы. По заверению представителей данного органа, этот шаг ощутимо ускорит межведомственные финансовые операции.

Кроме того, сессия утвердила дополнения в бюджет-2017. Корме проекта "Донецкий куркуль", сюда внесли пункт о летнем оздоровлении школьников Славянского района на детских базах отдыха Черкасской области. Затратная часть - 100 тыс. грн. 

Без рецензии нельзя

Самая большая полемика разгорелась вокруг вопроса издания книги об истории Славянского района, составленной одним из краеведов. В первоначальном варианте предлагалось издать 500 экземпляров сборника, потратив на это 100 тыс. грн. Однако в зале нашлись противники такого решения. Они подвергли сомнению тщательность проведенных автором исследований и достоверность ряда изложенных в книге сведений. Так как труд существует лишь в электронном виде, ознакомиться с ним непосредственно в зале заседаний депутаты не смогли, поэтому постановили создать рабочую группу, которая изучит это вопрос подробнее. Исходя из того, что количество библиотек в районе невелико, тираж переработанного издания сократили до 200 экз., уменьшив финансы до 40 тыс. грн.

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Комментарии к статье «Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета»

Славянщина присоединилась к областному проекту "Донецкий куркуль". Такое решение депутатский корпус Славянского районного совета принял в ходе очередной, 18-й сессии, проходившей 30 июня.

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