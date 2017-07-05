Кто и почему остался без воды на этой неделе

Три славянских микрорайона - Северный, Молочар и Черевковка - 3-4 июля оказались заложниками очередной аварии на КП «Вода Донбасса».

Об этом рассказал генеральный директор «Славгорводоканала» Андрей Кийко. Воду не подавали из-за повреждения центрального водовода. По словам Кийко, к ремонту приступили быстро и ситуация нормализовалась к вечеру 4 числа.

Другая часть города сидела без воды 4 и 6 июля из-за остановки водозабора в селе Маяки. Здесь проводились ремонтные работы на ТП 39. Вода не подавалась в мкр-ны Железнодорожный-1, Железнодорожный-2, пос. Мирный. Снизилась подача воды от фильтровальной станции в мкр-нах Артема и Лесной.

Также добавим, что за отчетный период силами горводоканала были ликвидированы 22 порыва на сетях, 9 утечек и 35 засоров канализации. Объем воды, подававшейся на город составил 23,7 тыс. кубометров.