 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Славянск после оккупации

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Павел Коротенко
5 июля 2017 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Решение строить общественный туалет именно в парке тоже выглядит несколько странно, ведь совсем недавно здесь появились биотуалеты. Фото - Павел Коротенко.

В прошлом выпуске "ТВ плюс" поднимала вопрос отсутствия в Славянске бесплатных общественных туалетов. За минувшую неделю тема получила развитие.

Предпрозрачная стоимость

Напомним, что неделю назад наши журналисты пообщались с и. о. начальника УЖКХ Ольгой Зарубой, которая сообщила, что строительство общественных туалетов в городе не планируется. Однако, буквально через два дня на совместном заседании депутатских комиссий, состоявшемся 29 июня, отдел экономики предложил внести изменения в программу социально-экономического развития Славянска на текущий год. Среди прочих, в документе появился пункт о строительстве уличного туалета в центральном городском парке. Цена вопроса - 1 млн. 499 тыс. 705 грн., которые выделят из горбюджета. Сумма оказалась интересной по двум причинам.

Во-первых, она вплотную подходит к уровню допороговых закупок, не требующих проведения тендеров через систему «ProZorro». Стоит упомянуть, что за неделю до заседания депкомиссий исполком Славянского горсовета отменил решение о снижении этого уровня, вернувшись, таким образом, к общегосударственным стандартам. В соответствии с ними "ProZorro" применяется для оплаты выполненных работ, начиная от суммы в 1,5 млн. грн.  Доказать связь между этими событиями невозможно, но их хронологическая последовательность дает основания задуматься. 

Проект "МЖ+инвалиды"

Вторая сторона темы - соответствие указанной суммы объему работ. На этот аспект бурно отреагировали пользователи социальных сетей, посчитавшие стоимость строительства уличного туалета явно завышенной. 

Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства Анатолия Олексюка, который также является представителем КП "СлавУКС" - предприятия, разрабатывавшего проект. По его словам, цена для запланированного объекта невысока, поскольку это будет достаточно серьезное инженерное сооружение на 8 кабинок - по 4 для мужского и женского отделений. Кроме того, проектом предусматривается обустройство "удобств" для инвалидов и строительство наружного пандуса. Общественный туалет будет оборудован дорогостоящей системой очистки канализационных стоков, которая "потянет" на себя более трети предусмотренных сметой расходов.

Добавим, что утвердить данный проект депутаты городского совета должны на очередной сессии, назначенной на 7 июля.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 июля 2017

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Герои времен АТО теперь живут в стихах

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Бесплатные показы фильмов

Какие собаки кусают славянцев

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

Домовладение домостроению рознь

Кто и почему остался без воды на этой неделе

Цветы и медали - в зал заседаний

4 июля 2017

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Плюшевый медведь в подарок

План спасения «Дзевульского и Лянге»

Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета

Славянск после оккупации

В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Секрет натуральной подушки

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге

30 июня 2017

Убил и спрятал труп

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

На Артема с 9 этажа упала женщина

Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак

В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области

Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка

Как правильно выбрать подушку

29 июня 2017

Общественные туалеты в Славянске строить не будут

Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут

В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны

Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью

Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы

День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека

Также в разделе

Домовладение домостроению рознь

— 5 июля 2017 —

Директор БТИ Валерий Бондаренко попросил городские службы, работающие с правовыми документами граждан, быть предельно внимательными при употреблении терминов.

Читать далее ⇒

Кто и почему остался без воды на этой неделе

— 5 июля 2017 —

Три славянских микрорайона - Северный, Молочар и Черевковка - 3-4 июля оказались заложниками очередной аварии на КП «Вода Донбасса».

Читать далее ⇒

Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета

— 4 июля 2017 —

Славянщина присоединилась к областному проекту "Донецкий куркуль". Такое решение депутатский корпус Славянского районного совета принял в ходе очередной, 18-й сессии, проходившей 30 июня.

Читать далее ⇒

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

— 30 июня 2017 —

В чаше глиняного карьера, расположенного поблизости от улицы Батюка, в очередной раз образовалось канализационное озеро. Хозфекальные стоки натекли в нее из смотрового колодца, который находится на склоне около дороги.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет»

В прошлом выпуске "ТВ плюс" поднимала вопрос отсутствия в Славянске бесплатных общественных туалетов. За минувшую неделю тема получила развитие.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Герои времен АТО теперь живут в стихах

Бесплатные показы фильмов

Цветы и медали - в зал заседаний

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Какие собаки кусают славянцев

В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Убил и спрятал труп

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

О проблемах с назначением субсидий

Вновь о долгах за газ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Сон в летнюю ночь

Свет в окошке

Российский связной

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 июля 2017

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Герои времен АТО теперь живут в стихах

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Бесплатные показы фильмов

Какие собаки кусают славянцев

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

Домовладение домостроению рознь

Кто и почему остался без воды на этой неделе

Цветы и медали - в зал заседаний

4 июля 2017

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Плюшевый медведь в подарок

План спасения «Дзевульского и Лянге»

Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета

Славянск после оккупации

В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Секрет натуральной подушки

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге

30 июня 2017

Убил и спрятал труп

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

На Артема с 9 этажа упала женщина

Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак

В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области

Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка

Как правильно выбрать подушку

29 июня 2017

Общественные туалеты в Славянске строить не будут

Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут

В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны

Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью

Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы

День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top