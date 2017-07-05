Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Предпрозрачная стоимость

Напомним, что неделю назад наши журналисты пообщались с и. о. начальника УЖКХ Ольгой Зарубой, которая сообщила, что строительство общественных туалетов в городе не планируется. Однако, буквально через два дня на совместном заседании депутатских комиссий, состоявшемся 29 июня, отдел экономики предложил внести изменения в программу социально-экономического развития Славянска на текущий год. Среди прочих, в документе появился пункт о строительстве уличного туалета в центральном городском парке. Цена вопроса - 1 млн. 499 тыс. 705 грн., которые выделят из горбюджета. Сумма оказалась интересной по двум причинам.

Во-первых, она вплотную подходит к уровню допороговых закупок, не требующих проведения тендеров через систему «ProZorro». Стоит упомянуть, что за неделю до заседания депкомиссий исполком Славянского горсовета отменил решение о снижении этого уровня, вернувшись, таким образом, к общегосударственным стандартам. В соответствии с ними "ProZorro" применяется для оплаты выполненных работ, начиная от суммы в 1,5 млн. грн. Доказать связь между этими событиями невозможно, но их хронологическая последовательность дает основания задуматься.

Проект "МЖ+инвалиды"

Вторая сторона темы - соответствие указанной суммы объему работ. На этот аспект бурно отреагировали пользователи социальных сетей, посчитавшие стоимость строительства уличного туалета явно завышенной.

Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства Анатолия Олексюка, который также является представителем КП "СлавУКС" - предприятия, разрабатывавшего проект. По его словам, цена для запланированного объекта невысока, поскольку это будет достаточно серьезное инженерное сооружение на 8 кабинок - по 4 для мужского и женского отделений. Кроме того, проектом предусматривается обустройство "удобств" для инвалидов и строительство наружного пандуса. Общественный туалет будет оборудован дорогостоящей системой очистки канализационных стоков, которая "потянет" на себя более трети предусмотренных сметой расходов.

Добавим, что утвердить данный проект депутаты городского совета должны на очередной сессии, назначенной на 7 июля.