Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

|5 июля 2017
|Просмотров: 61
|
В прошлом выпуске "ТВ плюс" поднимала вопрос отсутствия в Славянске бесплатных общественных туалетов. За минувшую неделю тема получила развитие.
Напомним, что неделю назад наши журналисты пообщались с и. о. начальника УЖКХ Ольгой Зарубой, которая сообщила, что строительство общественных туалетов в городе не планируется. Однако, буквально через два дня на совместном заседании депутатских комиссий, состоявшемся 29 июня, отдел экономики предложил внести изменения в программу социально-экономического развития Славянска на текущий год. Среди прочих, в документе появился пункт о строительстве уличного туалета в центральном городском парке. Цена вопроса - 1 млн. 499 тыс. 705 грн., которые выделят из горбюджета. Сумма оказалась интересной по двум причинам.
Во-первых, она вплотную подходит к уровню допороговых закупок, не требующих проведения тендеров через систему «ProZorro». Стоит упомянуть, что за неделю до заседания депкомиссий исполком Славянского горсовета отменил решение о снижении этого уровня, вернувшись, таким образом, к общегосударственным стандартам. В соответствии с ними "ProZorro" применяется для оплаты выполненных работ, начиная от суммы в 1,5 млн. грн. Доказать связь между этими событиями невозможно, но их хронологическая последовательность дает основания задуматься.
Вторая сторона темы - соответствие указанной суммы объему работ. На этот аспект бурно отреагировали пользователи социальных сетей, посчитавшие стоимость строительства уличного туалета явно завышенной.
Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства Анатолия Олексюка, который также является представителем КП "СлавУКС" - предприятия, разрабатывавшего проект. По его словам, цена для запланированного объекта невысока, поскольку это будет достаточно серьезное инженерное сооружение на 8 кабинок - по 4 для мужского и женского отделений. Кроме того, проектом предусматривается обустройство "удобств" для инвалидов и строительство наружного пандуса. Общественный туалет будет оборудован дорогостоящей системой очистки канализационных стоков, которая "потянет" на себя более трети предусмотренных сметой расходов.
Добавим, что утвердить данный проект депутаты городского совета должны на очередной сессии, назначенной на 7 июля.
5 июля 2017
• Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес
• Герои времен АТО теперь живут в стихах
• Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет
• Какие собаки кусают славянцев
• Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры
• Домовладение домостроению рознь
• Кто и почему остался без воды на этой неделе
• Цветы и медали - в зал заседаний
4 июля 2017
• Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике
• План спасения «Дзевульского и Лянге»
• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
— 5 июля 2017 —
Директор БТИ Валерий Бондаренко попросил городские службы, работающие с правовыми документами граждан, быть предельно внимательными при употреблении терминов.
— 5 июля 2017 —
Три славянских микрорайона - Северный, Молочар и Черевковка - 3-4 июля оказались заложниками очередной аварии на КП «Вода Донбасса».
— 4 июля 2017 —
Славянщина присоединилась к областному проекту "Донецкий куркуль". Такое решение депутатский корпус Славянского районного совета принял в ходе очередной, 18-й сессии, проходившей 30 июня.
— 30 июня 2017 —
В чаше глиняного карьера, расположенного поблизости от улицы Батюка, в очередной раз образовалось канализационное озеро. Хозфекальные стоки натекли в нее из смотрового колодца, который находится на склоне около дороги.
Приветствую, гость! Вход
5 июля 2017
• Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес
• Герои времен АТО теперь живут в стихах
• Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет
• Какие собаки кусают славянцев
• Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры
• Домовладение домостроению рознь
• Кто и почему остался без воды на этой неделе
• Цветы и медали - в зал заседаний
4 июля 2017
• Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике
• План спасения «Дзевульского и Лянге»
• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет»
В прошлом выпуске "ТВ плюс" поднимала вопрос отсутствия в Славянске бесплатных общественных туалетов. За минувшую неделю тема получила развитие.