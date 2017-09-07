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1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников

Антон Скворцов
15 августа 2017 Просмотров: 559 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Руководитель ОО «Другий фронт» Евгений Недосека (слева) утверждает, что на Машмете асфальт укладывали в ямы поверх гипсового боя, директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев говорит, что ничего подобного не было.

На аппаратном совещании 15 августа с подачи главы общественной организации «Другий фронт» в очередной раз затронули тему дорожного ремонта.

Евгений Недосека предъявил претензии в адрес фирмы «Масштаб», которая занимается ямочным ремонтом. По его словам, после улицы Почтовой (Розы Люксембург) подрядчик работал в микрорайоне Машмет. Там рабочие якобы клали асфальт прямо поверх гипсового боя от форм для керамического производства, которыми местные жители пытались самостоятельно заделывать ямы. 

Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев обвинения отверг. По его словам, на одном из участков дороги, возле железнодорожного переезда, действительно есть засыпанные гипсом выбоины. Но их рабочие не асфальтировали, утверждает он, поскольку им было дано соответствующее распоряжение. 

Имели место описываемые события или нет, в итоге так и осталось неясно. Впрочем, городской голова Вадим Лях не отрицает, что в единичных случаях такое вполне возможно. Вместе с тем он призвал активистов не давить на подрядчиков, поскольку в условиях острого дефицита дорожно-строительных организаций они в конце концов вообще могут остановить работы на неопределенный срок. 

«Ям отфрезеровано сто, из них одна с нарушениями, я такое допускаю. Но если мы будем «кошмарить» подрядчика, он соберется, переедет в другой город, где вы его не будете доставать... Он вернется договор выполнять. Только вопрос, когда - осенью поздней?» - поделился своими соображениями Вадим Лях. 

Он признал, что вести контроль качества работ необходимо, однако мотивы, которыми руководствуются активисты, начинают вызывать у него подозрения. 

«Какую цель мы преследуем? «Выдавить» подрядчика отсюда или все-таки заставить качественно сделать и чтобы он продолжал работать?» - задался вопросом мэр. 

Подводя итог обсуждения, Лях поручил «Водопонижению» следить за соблюдением подрядчиками всех норм и правил, и призвал общественников не препятствовать выполнению работ.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • За прошлую неделю силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» ликвидированы 39 порывов и утечек на водопроводных сетях и 36 засоров канализации.
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 33,3 тысячи кубометров - на тысячу больше, чем на позапрошлой нделе. Увеличение произошло за счет КП «Компания «Вода Донбасса», от которой город получал 27,5 тыс. куб. метров в сутки. Объем поставок с фильтровальной станции не изменился и составил 5,8 тыс. «кубов». 
  • По информации ГСЧС, в отчетном периоде на территории города произошло 19 пожаров, большинство из которых связано с возгоранием сухой растительности. Кроме того, сгорели еще два пластиковых мусорных контейнера — один в переулке Богомольца, второй на Химике.  
  • В преддверии 1 сентября КП «Водопонижение» приступило к разметке пешеходных переходов возле учебных заведений. Уже обновлены «зебры» возле десяти школ, работа продолжается. 
  • В ходе рейдов инспекция по благоустройству выдала 14 предписаний об устранении нарушений и составила 6 протоколов по статье 152 Административного кодекса Украины. Материалы переданы на рассмотрение админкомиссии, которая будет принимать решение о привлечении нарушителей к ответственности. 
  • По данным УСЗН, примерно 10 тысячам семей грозит лишение субсидий из-за долгов за коммунальные услуги. Их предупреждают об этом по телефону. В неделю успевают обзвонить 600-700 человек.

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Комментарии к статье «Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников»

На аппаратном совещании 15 августа с подачи главы общественной организации «Другий фронт» в очередной раз затронули тему дорожного ремонта.

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