Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников

На аппаратном совещании 15 августа с подачи главы общественной организации «Другий фронт» в очередной раз затронули тему дорожного ремонта.

Евгений Недосека предъявил претензии в адрес фирмы «Масштаб», которая занимается ямочным ремонтом. По его словам, после улицы Почтовой (Розы Люксембург) подрядчик работал в микрорайоне Машмет. Там рабочие якобы клали асфальт прямо поверх гипсового боя от форм для керамического производства, которыми местные жители пытались самостоятельно заделывать ямы.

Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев обвинения отверг. По его словам, на одном из участков дороги, возле железнодорожного переезда, действительно есть засыпанные гипсом выбоины. Но их рабочие не асфальтировали, утверждает он, поскольку им было дано соответствующее распоряжение.

Имели место описываемые события или нет, в итоге так и осталось неясно. Впрочем, городской голова Вадим Лях не отрицает, что в единичных случаях такое вполне возможно. Вместе с тем он призвал активистов не давить на подрядчиков, поскольку в условиях острого дефицита дорожно-строительных организаций они в конце концов вообще могут остановить работы на неопределенный срок.

«Ям отфрезеровано сто, из них одна с нарушениями, я такое допускаю. Но если мы будем «кошмарить» подрядчика, он соберется, переедет в другой город, где вы его не будете доставать... Он вернется договор выполнять. Только вопрос, когда - осенью поздней?» - поделился своими соображениями Вадим Лях.

Он признал, что вести контроль качества работ необходимо, однако мотивы, которыми руководствуются активисты, начинают вызывать у него подозрения.

«Какую цель мы преследуем? «Выдавить» подрядчика отсюда или все-таки заставить качественно сделать и чтобы он продолжал работать?» - задался вопросом мэр.

Подводя итог обсуждения, Лях поручил «Водопонижению» следить за соблюдением подрядчиками всех норм и правил, и призвал общественников не препятствовать выполнению работ.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ