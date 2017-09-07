Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников

|15 августа 2017
|Просмотров: 559
|
На аппаратном совещании 15 августа с подачи главы общественной организации «Другий фронт» в очередной раз затронули тему дорожного ремонта.
Евгений Недосека предъявил претензии в адрес фирмы «Масштаб», которая занимается ямочным ремонтом. По его словам, после улицы Почтовой (Розы Люксембург) подрядчик работал в микрорайоне Машмет. Там рабочие якобы клали асфальт прямо поверх гипсового боя от форм для керамического производства, которыми местные жители пытались самостоятельно заделывать ямы.
Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев обвинения отверг. По его словам, на одном из участков дороги, возле железнодорожного переезда, действительно есть засыпанные гипсом выбоины. Но их рабочие не асфальтировали, утверждает он, поскольку им было дано соответствующее распоряжение.
Имели место описываемые события или нет, в итоге так и осталось неясно. Впрочем, городской голова Вадим Лях не отрицает, что в единичных случаях такое вполне возможно. Вместе с тем он призвал активистов не давить на подрядчиков, поскольку в условиях острого дефицита дорожно-строительных организаций они в конце концов вообще могут остановить работы на неопределенный срок.
«Ям отфрезеровано сто, из них одна с нарушениями, я такое допускаю. Но если мы будем «кошмарить» подрядчика, он соберется, переедет в другой город, где вы его не будете доставать... Он вернется договор выполнять. Только вопрос, когда - осенью поздней?» - поделился своими соображениями Вадим Лях.
Он признал, что вести контроль качества работ необходимо, однако мотивы, которыми руководствуются активисты, начинают вызывать у него подозрения.
«Какую цель мы преследуем? «Выдавить» подрядчика отсюда или все-таки заставить качественно сделать и чтобы он продолжал работать?» - задался вопросом мэр.
Подводя итог обсуждения, Лях поручил «Водопонижению» следить за соблюдением подрядчиками всех норм и правил, и призвал общественников не препятствовать выполнению работ.
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
— 7 сентября 2017 —
С тех пор, как на улице Батюка появился «оазис» из хвойных и лиственных деревьев и кустов, жителей микрорайонов Артема и Лесной все чаще интересует вопрос - будет ли продолжаться благоустройство.
— 7 сентября 2017 —
На ул. Бульварной зацвели яблони. Розовые цветы позволяют предположить, что это яблони Недзвецкого - несколько из восьми десятков, высаженных на четной стороне улицы нынешней весной.
— 6 сентября 2017 —
На отремонтированном участке улицы Ярослава Мудрого (Урицкого) в районе школы №5 смонтированы новые «лежачие полицейские».
— 6 сентября 2017 —
На аппаратном совещании 5 сентября городской голова Вадим Лях раскритиковал качество краски, которой КП «Водопонижение» наносит дорожную разметку.
Приветствую, гость! Вход
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников»
На аппаратном совещании 15 августа с подачи главы общественной организации «Другий фронт» в очередной раз затронули тему дорожного ремонта.