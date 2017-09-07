|15 августа 2017
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Начальник службы по делам детей Елена Соколова (на фото) в очередной раз объявила о намерении городского совета приобрести жилье для детей-сирот и обратилась с соответствующей просьбой к потенциальным продавцам.
Она напомнила, что городу требуется однокомнатная, две двухкомнатные и одна пятикомнатная квартира, и подчеркнула, что такая программа в городе реализуется впервые за последние четверть века.
На вопрос одного из присутствующих о том, почему бы для этих целей не использовать заброшенные дома, Елена Соколова объяснила, что программой оговорено приобретение исключительно благоустроенного жилья. Поэтому хотя бы частично избавить город от запущенных домостроений, воспользовавшись наметившейся возможностью, увы, не получится.
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5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
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• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
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• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
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• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
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Комментарии к статье «Горсовет ищет квартиры для сирот»
Начальник службы по делам детей Елена Соколова (на фото) в очередной раз объявила о намерении городского совета приобрести жилье для детей-сирот и обратилась с соответствующей просьбой к потенциальным продавцам.