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Фотофакт

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Горсовет ищет квартиры для сирот

Антон Скворцов
15 августа 2017 Просмотров: 634 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начальник службы по делам детей Елена Соколова (на фото) в очередной раз объявила о намерении городского совета приобрести жилье для детей-сирот и обратилась с соответствующей просьбой к потенциальным продавцам.

Она напомнила, что городу требуется однокомнатная, две двухкомнатные и одна пятикомнатная квартира, и подчеркнула, что такая программа в городе реализуется впервые за последние четверть века.  

На вопрос одного из присутствующих о том, почему бы для этих целей не использовать заброшенные дома, Елена Соколова объяснила, что программой оговорено приобретение исключительно благоустроенного жилья. Поэтому хотя бы частично избавить город от запущенных домостроений, воспользовавшись наметившейся возможностью, увы, не получится.

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Комментарии к статье «Горсовет ищет квартиры для сирот»

Начальник службы по делам детей Елена Соколова (на фото) в очередной раз объявила о намерении городского совета приобрести жилье для детей-сирот и обратилась с соответствующей просьбой к потенциальным продавцам.

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