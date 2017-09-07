Проблему с розетками в детской больнице обещают решить

Городской голова Вадим Лях поделился поступившей к нему информацией о катастрофическом недостатке электрических розеток в детской больнице.

«Мамы лежат с детьми, даже телефон подзарядить негде. В палатах нет розеток, стоят очереди», - рассказал он.

Начальник отдела здравоохранения Елена Джим объяснила, что розетки заглушены из соображений безопасности, поскольку дети лежат в больнице не только с мамами, но и самостоятельно. Источников тока в палатах не прибавится, но в коридорах их станет больше, пообещала она.