Горгаз просит помочь с установкой счетчиков

Представитель управления по газоснабжению и газификации Виктория Моргунова (на фото) обратилась к руководителям ОСМД И ЖСК с просьбой помочь с установкой бесплатных приборов учета в квартирах, оборудованных газовыми колонками и плитами.

По ее словам, счетчики ставят согласно государственной программе, и на данном этапе она уже реализована. За исключением отдельных проблемных квартир в обществах совладельцев и жилкооперативах, куда работники горгаза по различным причинам не могут попасть.

«Нужно «достучаться» до этих жильцов, получить от них заявление, заключить с ними договор. Если никто не живет в квартире, значит, составить акт обследования. Но без вашего участия мы этого сделать не можем», - подчеркнула она.