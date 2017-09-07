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Фотофакт

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

Славянцам предлагают массово начать борьбу с амброзией

Светлана Вьюниченко
17 августа 2017 Просмотров: 690 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

До периода цветения амброзии осталось буквально несколько дней. Но активной борьбы с аллергенным сорняком в Славянске на данный момент не наблюдается. Хотя, по словам городского головы Вадима Ляха, соответствующее распоряжение коммунальники уже получили.

- На следующем аппаратном совещании, 22 августа, мы заслушаем отчет профильных служб по этому вопросу. Они будут выкашивать амброзию вдоль дорог и на подведомственных участках. Но сразу отмечу, что силами исключительно работников коммунального хозяйства решить проблему не удастся, - сообщил мэр.

По его мнению, в борьбу с опасным сорняком должно включится и население. Особенно это касается жителей частного сектора.

- Очень часто вижу картину, когда люди не могут ликвидировать заросли амброзии у себя под забором. Неужели этим тоже должен заниматься мэр? - задается вопросом Вадим Лях.

Отметим, что в нынешнем году бурного роста вредоносного сорняка в Славянске не наблюдается. Однако не стоит считать это заслугой коммунальников. Скорее всего, дело в аномальной жаре и засухе, остановившей рост растений. 

На всякий случай напомним славянцам симптомы аллергии на амброзию. Обычно они такие же, как и на пыльцу других трав и кустов. Чаще всего наблюдаются покраснение и слезоточивость глаз, насморк, кожный зуд, кашель, затрудненное дыхание, першение в горле. Кроме того, данный вид аллергии может стать причиной повышенной раздражительности и утомляемости, депрессии, головных болей, вызвать бессонницу. Самый простой способ решения проблемы - уехать и переждать опасный период в безаллергенном месте. К сожалению, амброзия цветет очень долго - до первых заморозков. А длительное путешествие может позволить себе далеко не каждый житель города.

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Комментарии к статье «Славянцам предлагают массово начать борьбу с амброзией»

До периода цветения амброзии осталось буквально несколько дней. Но активной борьбы с аллергенным сорняком в Славянске на данный момент не наблюдается. Хотя, по словам городского головы Вадима Ляха, соответствующее распоряжение коммунальники уже получили.

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