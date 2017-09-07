Железнодорожная больница: с подрядчиком расстались, на смену пришел другой

Похоже, ремонт железнодорожной больницы, которая два года назад перешла от «Украинской железной дороги» в коммунальную собственность города, превращается в очередной долгострой.

Как рассказал городской голова Вадим Лях, отношения с подрядчиком, который больше года назад начал ремонтировать первый этаж, не сложились. «Он такой попался, что год воевали, потом еще три месяца выгоняли», - поделился Вадим Лях.

К настоящему моменту договор с ним разорван, эстафета перешла к новой подрядной организации. Из 1,8 миллиона гривен, которые городской бюджет выделил на ремонтные работы, было освоено только 800 тысяч. Разумеется, неурядицы не могли не отразиться на реорганизации медицинского учреждения. На какой стадии она находится и каким образом организован лечебный процесс в переходный период, рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим.

Капитальный ремонт здания поликлиники, которая передана в областную собственность и после ремонта станет областным диагностическим центром, должен продолжиться в ближайшем будущем. Оттуда на второй этаж стационарного корпуса уже перевели десятую амбулаторию Центра первичной медико-санитарной помощи, на третий перебралась консультация. Рентген-оборудование осталось в поликлинике и пока продолжает работать. С началом ремонта здание обесточат, поэтому пациентам временно придется проходить рентген и флюорографию в других медучреждениях.

Жители железнодорожного микрорайона смогут обследоваться в городской клинической больнице (бывшая им. Ленина), а жители Черкасской громады, «прикомандированные» к ж.-д. больнице, - в горбольнице №1.

«Все остальные доктора, все остальные приемы, которые ведутся на сегодняшний день, сохранены и продолжаются. Железнодорожная больница работает», - резюмировала Елена Джим. Структура учреждения и выполняемые им функции остались неизменными, количество коек дневного стационара сохранено на уровне тридцати.

Вообще же, по словам Вадима Ляха, из-за ремонтных работ лечебный процесс в городе затруднен в целом. «В здравоохранении намечается напряженность, потому что некоторые лечебные учреждения, основные, крупные, ремонтируются. Безусловно, это не может не сказаться на их нормальной работе», - сказал он, подчеркнув, что других вариантов, кроме как совмещать ремонт с обыденной работой больниц, нет. И хотя, по его словам, это связано с определенным дискомфортом, закрывать учреждения на ремонт полностью город себе позволить не может.

Причиной трений с подрядчиками, которые происходят довольно часто, городской голова назвал несовершенство системы электронных закупок «Прозоро». По его словам, система выбирает победителя торгов автоматически. И если все документы у подрядчика в порядке, заказчик не может отказать в подписании договора, даже если сомневается в его репутации.